Mostre, convegni, incontri e letture per affrontare il tema della parità di genere

Oggi si celebra la Giornata internazionale della donna. L’8 marzo è un giorno di festa ma soprattutto di riflessione. Un appuntamento al quale anche la nostra città non ha voluto mancare e diverse sono le iniziative promosse per l’occasione: mostre, convegni, incontri, letture… per creare occasioni di bellezza, di cultura e di attenzione a tematiche molto importanti, quali la parità di genere.

Una parità che, come sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Mattia Milan, è ancora lontana. “Tanti passi avanti sono stati fatti – afferma Milan –, ma le diseguaglianze purtroppo continuano. Lo vediamo tutti i giorni dalla cronaca che riporta vicende di violenze e non solo fisiche, ma anche psicologiche o economiche. Le donne spesso sono da un lato la parte forte, perché si trovano a gestire più situazioni, da quella famigliare a quella lavorativa; dall’altro la parte fragile che di fronte alle prevaricazioni maschili, soccombe. E’ fondamentale cambiare la cultura, partendo proprio dalle nuove generazioni. Per questo creare occasioni di confronto, dialogo, riflessione, estese a tutti, coinvolgendo anche le scuole, è fondamentale per cercare di continuare una strada avviata che porti finalmente ad una festa della donna che sia 365 giorni all’anno. Da parte nostra continueremo in questo impegno con la consapevolezza che insieme si possono raggiungere gli obiettivi”.

Il calendario delle iniziative organizzate per l’8 marzo è davvero ricco e abbraccia più giorni.

Ieri, 7 marzo, all’Archivio di Stato si è tenuta la conferenza dal titolo “DONNE: GRANDI NELLA STORIA”. Per ricordare il ruolo della donna nella storia sempre!

Sempre ieri è poi stata aperta alle Poste centrali, la mostra “Il voto delle donne, la storia di un diritto illustrata dai francobolli; oggi, martedì 8 marzo, in piazza Annonaria, viene inoltre inaugurata la mostra di tutte le opere che hanno partecipato al bando “Un logo per il Centro Antiviolenza del Polesine”; mentre sempre oggi alle 17 in Pescheria Nuova, prenderà il via “Donna vita libertà”, una mostra collettiva di arte contemporanea, organizzata da “1001 notte Aps”. L’esposizione, a cura di Maryam Amirfarshi, presenterà dipinti e fotografie realizzati da artisti italiani e iraniani che rendono omaggio e riconoscimento alle problematiche delle donne. La mostra resterà aperta fino al 21 marzo con ingresso libero, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sono previsti diversi momenti con testimonianze e performance artistiche.

È stata inaugurata nei giorni scorsi in Gran Guardia la mostra “Linee, corpo, ombre e luce” di Carlo Bragagnolo, resterà aperta fino al 19 marzo. Ieri nel Salone del Grano si è tenuto l’incontro “Tante F che sanno di femmina”, per parlare della situazione della donna e del futuro, con il mondo della scuola, degli adulti e delle istituzioni.

Un altro appuntamento importante è in programma il 14 marzo nella sala Stucchi di palazzo Cezza, con un incontro dedicato alla figura femminile di Franca Rame, proprio nel mese dedicato alla Donna.