22 gruppi per undici serate fino a maggio

Undici serate da febbraio a maggio, con 22 gruppi coinvolti. È il secondo Festival dei gruppi musicali città di Rovigo e dintorni, promosso dall’associazione Bandiera Gialla in collaborazione con il Comune di Rovigo. Un’importante manifestazione che coniuga musica e divertimento con la solidarietà.

“È una bella opportunità – ha detto l’assessore alla Cultura Roberto Tovo, facendo gli onori di casa alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a palazzo Nodari –, per stare insieme, fare del bene e valorizzare luoghi della nostra città. Un ringraziamento agli organizzatori, a chi è coinvolto e a tutti i partecipanti, con l’invito alla cittadinanza a condividere questi momenti”.

Bandiera Gialla, come ha spiegato il referente Sergio Davide Rossi, è sempre in prima linea a sostegno di chi ha bisogno “Gestiamo – ha detto Rossi –, 700 famiglie in difficoltà, che aiutiamo con interventi mirati, 560 sono italiane, 140 ucraine. Tutte le nostre iniziative hanno uno scopo benefico e questo evento è un ulteriore conferma del nostro impegno nel sociale. Sono coinvolti oltre 120 musicisti per tante serate, tutte al teatro San Bortolo, con l’auspicio che la città condivida questo importante evento. La musica è un veicolo importante di condivisione”.

Iniziativa che rientra nel progetto Armonia Benessere Condivisione (ABC) e che, come ha spiegato Giancarlo Lovisari responsabile del progetto per Arci Rovigo Aps, gode del finanziamento della Regione Veneto con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Soddisfazione anche dall’assessore al Welfare Mirella Zambello. “Tante energie unite in un’unica rete per il bene della comunità. Ogni giorno lavoriamo con Bandiera Gialla e tante altre associazioni per fare del bene alla nostra città e a chi ne ha bisogno. Grazie a chi collabora e sostiene questa rete”.

Il secondo Festival dei Gruppi musicali della città e dintorni si terrà al teatro San Bortolo, con inizio spettacoli alle ore 21. Primo appuntamento venerdì 10 febbraio con Aironi Neri tributo Nomadi e P51 Airplanes rock&roll anni 40/50/60.

Informazioni

Ingresso 10 euro a serata.

Abbonament0 5 serate 40 euro; 11 serate 90 euro.

Prenotazioni e abbonamenti: 347/1183904.

Il ricavato delle serate, al netto delle spese, andrà a favore di Bandiera Gialla per le attività benefiche e solidali che sostiene.

Programma