Al cinema Duomo una serata eccezionale tra fumetti, giornalismo e attivismo. L’evento già sold out

È già sold out l’evento “La montagna sola”, in programma il 24 febbraio al cinema Duomo di Rovigo.

Esauriti in una manciata di giorni dall’annuncio tutti i posti disponibili per questa serata, che avrà tra gli ospiti il fumettista Zerocalcare, la giornalista Chiara Cruciati con Rojbîn Berîtan, autrici del libro “La montagna sola”, e l’attivista Alessandro Orsetti, papà di Lorenzo “Orso” Orsetti, morto in Siria nel 2019. Un evento eccezionale, in cui ospiti saranno per la prima volta a Rovigo: i loro interventi ruoteranno attorno a tre opere tra giornalismo, fumetto e cinema, tutte dedicate al Medio oriente e ai popoli ezidi e kurdi, in lotta contro la violenza e per costruire una società democratica e giusta.

“La montagna sola”, che è anche il titolo dell’evento, è il libro scritto dalla giornalista Chiara Cruciati e dalla mediatrice Rojbîn Berîtan e dedicato al popolo ezida del nord dell’Iraq, alla sua resistenza contro lo Stato islamico e alla sua costruzione di una società democratica, aperta ed egualitaria assieme ai “vicini” kurdi. Al popolo ezida Zerocalcare ha dedicato il reportage a fumetti “No sleep till Shengal”, nato durante lo stesso viaggio compiuto da Chiara Cruciati e Rojbîn Berîtan. E’ l’ideale seguito del besteseller “Kobane calling”, in quel caso dedicato al popolo kurdo.

In apertura di serata, il film “Tekoser. Il partigiano Orso”, dedicato a Lorenzo Orsetti, ragazzo di Firenze morto in combattimento nel 2019 in Siria, dove si era unito ai combattenti kurdi contro i jihadisti dell’Isis. Lo presenterà Alessandro Orsetti, papà di “Orso”, di cui porta avanti il ricordo e il testimone di impegno civile, raccontando la situazione del Rojava, il progetto di società egualitaria nato in quelle terre e minacciato dalla guerra, dal fanatismo e dagli interessi di altri paesi dell’area.

L’evento “La montagna sola” è nato dall’incontro tra alcune associazioni di Rovigo, tra cui la Rete Kurdistan e il Centro documentazione polesano, e il cinema teatro Duomo. Il ricavato della serata, al netto delle spese, andrà a sostegno di progetti di solidarietà nelle aree raccontate durante la serata.

Una collaborazione che rispecchia lo spirito del cinema teatro Duomo, di luogo aperto alle realtà cittadine, con cui costruire eventi capaci di coniugare lo spirito degli eventi culturali e non profit con una visione di impresa. E’ con questa idea di uno spazio culturale e di comunità che ha riaperto nel 2021 sotto la gestione della cooperativa sociale Zico, con un progetto che vede nel cinema e nel teatro prima di tutto luoghi in cui ritrovarsi, condividere emozioni, ma anche sentirsi cittadini attivi.