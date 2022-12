Dalle 20 alle 2 di notte piazza Vittorio Emanuele II si trasformerà in una grande discoteca all’aperto, con musica live e dj set

Musica e brindisi per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo. Oggi, a palazzo Nodari, è stata presentata la festa organizzata in piazza Vittorio Emanuele II per la notte di San Silvestro.

Dalle 20 alle 2 di notte, il cuore di Rovigo si trasformerà in una grande discoteca all’aperto, con musica live e dj set.

Animazione, intrattenimento e auguri allo scoccare della mezzanotte, con l’auspicio che il 2023 porti tanta serenità per tutti.

“Siamo davvero contenti – ha detto il sindaco Edaordo Gaffeo –, di poter riprendere un evento all’aperto in piazza, per portare un po’ di allegria, di condivisione, di voglia di stare insieme. Tutto si terrà in sicurezza, per questo è stata fatta anche l’ordinanza di divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Da domani saremo anche in zona rossa per quanto riguarda le polveri sottili, quindi come previsto dalle ordinanze in materia, non sarà possibile fare fuochi d’artificio, ma sono certo che ci si potrà divertire ed accogliere il nuovo anno insieme in un momento di festa. Ringrazio gli organizzatori e gli operatori commerciali che hanno scommesso su questo evento, per far avere anche a Rovigo, un bel momento di divertimento”.

presentazione dell’evento di capodanno a palazzo Nodari

Nelle sei ore di spettacolo – come ha spiegato Giancarlo Zanella, presidente di Cofipo, organizzatore insieme a Confesercenti – protagonista sarà il gruppo Evolution 80 con musica anni 80, 90, 2000, ad aprire la serata, che prenderà il via alle 20 del 31, fino alle 2 del primo gennaio 2023. A seguire il dj set.

Nel corso della presentazione, oggi, dell’evento, ha portato il suo saluto anche Vittorio Ceccato, vice presidente di Confesercenti, che ha ringraziato chi si è messo a disposizione per l’evento. Ringraziamenti ribaditi da Zanella e rivolti, in particolari ai bar del centro: Pedavena, Franchin, Molinari e a Rubens Pizzo per Corsopolitan. Presenti anche le giovani Aurora Bandinelli ed Asia Butticè, che daranno il via ai festeggiamenti, con un momento musicale in piazza verso le 12, mentre Giovanni Toso, Mattia Martini e Davide Marin, saranno sul palco dopo Evolution 80.

Ordinanza di divieto vendita bevande in bottiglie di vetro