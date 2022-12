A precedere Santa Claus ci sarà il corteo rombante e festoso delle due ruote del Motoclub “Fiamme del Polesine”

Seconda edizione rodigina del “Motobabbo”: sabato 17 dicembre alle 17 arriva Babbo Natale in centro a Rovigo. A precederlo un corteo rombante e festoso, quello delle due ruote del Motoclub “Fiamme del Polesine”. Santa Claus siederà sotto il grande abete e distribuirà i doni ai più piccoli, i quali a loro volta potranno consegnare la loro letterina. Un evento che va in scena per il secondo anno di fila e si svolge nel capoluogo polesano grazie all’associazione benefica Faedesfa No Profit, al Comune di Rovigo e alle Associazioni di categoria che hanno aderito.

Sabato in piazza Vittorio Emanuele II sarà presente per l’occasione anche una bancarella con le Strenne Solidali dell’Associazione polesana. Una piccola donazione e si potrà portarle a casa o regalarle a chi si vuole bene.

A una settimana dal Natale, Faedesfa No Profit offre dunque al territorio e ai più piccoli un evento di tradizione, immancabile. “Giocattoli, libri, caramelle e altre sorprese, abbiamo preparato quasi duemila pacchi regalo, per bambini e bambine – racconta entusiasta il presidente di Faedesfa No Profit, Andrea Pezzuolo, a nome di tutti i volontari. – Il nostro grazie al Comune di Rovigo e a tutti coloro che anche per questo 2022 si sono prodigati. Ed inoltre ai soci del Motoclub Fiamme del Polesine”. A unire Faedesfa No profit e il Motoclub Fiamme del Polesine c’è il comune denominatore della beneficenza. I motociclisti associati alla compagine presieduta da Santino Scuro oltre all’interesse per la pratica del motociclismo con attività sportive e turistico-culturali si prefigge l’obiettivo di organizzare eventi socio-turistici utili anche alla raccolta di fondi per labeneficenza.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ad Eventi e Manifestazioni Roberto Tovo, che sottolinea la valenza di questa iniziativa, importante per creare un momento di solidarietà e aggregazione, soprattutto per i più piccoli, con l’immancabile Babbo Natale.