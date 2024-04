Publimedia Italia ricerca Senior e Junior Account

Esperti di comunicazione per gestire il mercato delle PMI e non solo

Sin dall’VIII secolo a.C. nella neonata Pompei, la comunicazione è sempre stata elemento centrale della vita quotidiana degli individui, non solo: la sua profonda conoscenza in termini sociali rappresenta un rilevante e prestigioso valore aggiunto individuale.

Per esercitare la professione di Account è necessaria: una trasversale conoscenza tecnica del mondo dei media attuale, che spazi dal contesto contemporaneo digitale ai media classici quali radio, tv, giornali, eventi, fiere, ecc.; una conoscenza acquisita con studi e/o esperienza professionale o ottenibile con la pratica professionale; una buona predisposizione ai rapporti interpersonali.

L’attività consiste nell’affiancare le PMI nella scelta dei media su cui investire per porre in essere le proprie strategie di comunicazione, in sintesi per raggiungere i propri obiettivi di impresa. Ci si confronterà con addetti marketing, titolari, imprenditori, uffici marketing affiancandoli con la primaria e unica finalità di migliorare il loro modello comunicativo, impiegando i media in concessione a Publimedia. L’attività si configura certamente come un’azione commerciale, ma non banale e ordinaria, bensì un’attività di tipo creativo e qualificato, ove la conoscenza del comparto, unite alle abilità individuali in via sinergica, rappresentano elemento differenziale di performance competitiva.

Il ruolo di Account di Publimedia ha un ulteriore vantaggio, il più importante e significativo: un ruolo libero professionale, scevro da subordinazione, luoghi, orari e giornate di lavoro. Il singolo professionista si può organizzare in totale autonomia, gestendo la propria attività liberamente. La remunerazione è proporzionale al gettito di affari procurato alla mandante Publimedia Italia (nel periodo iniziale del rapporto è previsto un sostegno finanziario per dare corso alla fase di startup). Nelle statistiche aziendali di oltre mezzo secolo il profilo è stato prevalentemente ricoperto da profili femminili.

La skill che Publimedia permette di acquisire è una trasversale e approfondita conoscenza del mondo della comunicazione, spiccatamente dei media, a 360 gradi.



Come candidarsi



In estrema sintesi la ricerca di Publimedia Italia: riguarda le aree di Romagna, Emilia, Ferrara/Rovigo, Marche; concerne tematiche di marketing commerciale su Radio, Tv, Cinema, Stampa e Online. È richiesta una precedente esperienza nel settore vendite e marketing o forti motivazioni di apprendere le dinamiche professionali. È offerto un inquadramento immediato nella rete aziendale, con compensi di sicuro interesse, formazione e opportunità di crescita professionale.

Se sei interessato compila il seguente form https://www.publimediaitalia.com/lavora/