Partirà da Occhiobello il 15 e fino al 17 settembre e sarà ospitata nella cittadina tedesca

Una cerimonia per il rinnovo del patto decennale di gemellaggio tra Occhiobello e Renningen. Dopo che lo scorso aprile i sindaci dei due Comuni hanno firmato, a Occhiobello, il nuovo impegno a proseguire sulla strada dello scambio culturale, analoga cerimonia si svolgerà in Germania il 16 settembre. Una delegazione, composta da amministratori e cittadini, partirà da Occhiobello il 15 settembre e sarà ospitata nella cittadina tedesca fino a domenica 17 settembre.

“Oggi più che mai i nostri gemellaggi rappresentano l’occasione per apprezzare fino in fondo il valore della diversità, quella diversità che arricchisce e che avvicina invece di respingere, scrive il sindaco in uno dei passaggi del discorso che pronuncerà prima della sottoscrizione del documento -. Il gemellaggio genera entusiasmo e quindi opportunità sociali, economiche, commerciali, turistiche, culturali che guardano lontano. Dobbiamo credere nel completamento di un percorso di unificazione che metta al centro la persona e la sua dimensione umana e collettiva, se vogliamo che i popoli lo sentano proprio e lo riconoscano come un’opportunità di sviluppo comune”.

Durante i tre giorni, la delegazione occhiobellese potrà visitare Stoccarda e le bellezze naturalistiche nei dintorni di Renningen.