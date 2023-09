Verranno approfonditi gli aspetti progettuali e le tipologie di interventi finanziabili

Mercoledì 13 settembre, alle ore 21,00, in sala Gran Guardia, l’Amministrazione Comunale organizza un incontro illustrativo sulle nuove opportunità di finanziamento di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica. Sono invitate a partecipare tutte le imprese commerciali attive all’interno del Distretto del Commercio di Rovigo.

Le imprese potenzialmente partecipanti ai progetti, sono quelle che esercitano un’attività economica compresa tra le seguenti categorie: commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di ristorazione; noleggio di autoveicoli; noleggio di beni per uso personale e per la casa; attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator; gestione di palestre; servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri; gestione di palestre; servizi degli istituti di bellezza; servizi di tatuaggio e piercing; servizi di cura degli animali di compagnia (esclusi i servizi veterinari).

A darne notizia l’Assessore al Commercio e alle Attività produttive Giorgia Businaro che afferma: “nel corso dell’incontro, grazie ai tecnici di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, verranno approfonditi gli aspetti progettuali e le tipologie di interventi finanziabili per lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta commerciale, come previsto dal bando in oggetto, che mira a rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, tramite forme aggregative di piccole e medie imprese. Sarà fondamentale una rete di collaborazione attiva tra imprese, Amministrazione e associazioni di categoria per sviluppare progetti in grado di accrescere l’attrattività e la competitività del settore commerciale, l’innovazione dei sistemi di offerta, la valorizzazione e la promozione delle eccellenze commerciali, enogastronomiche e storiche locali”.