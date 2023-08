Il regolamento richiama le linee guida ministeriali

Potranno restare aperti tutti i giorni dalle sette alle ventidue e senza superare il limite delle tredici ore giornaliere. Il nuovo regolamento comunale per la disciplina di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

si rivolge alle 41 attività (25 acconciatori, 15 estetisti, 1 tatuatore) che esercitano nel territorio di Occhiobello.

Il regolamento, pubblicato sul sito del Comune, richiama la linee guida ministeriali per l’esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza a tutela dei clienti, supera la differenziazione fra parrucchieri e barbieri, uniformati ad acconciatori unisex e consente di esercitare l’attività tutti i giorni della settimana, concedendo la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

“Siamo stati tra i primi Comuni in provincia, interviene il sindaco Coizzi , ad adeguare il regolamento precedente alle nuove normative per la salute e la sicurezza dei clienti, ma anche a vantaggio delle attività che possono lavorare scegliendo anche di non chiudere in nessun giorno della settimana”.