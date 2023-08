La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto

Migliorare le prestazioni energetiche della scuola dell’infanzia De Amicis, tramite un finanziamento del fondo Next generation Ue. L’edificio scolastico di via Fiesso a Occhiobello sarà ristrutturato utilizzando un contributo di 90mila euro assegnato ai Comuni per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento barriere architettoniche.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto di distribuzione del riscaldamento e della centrale termica: le nuove tubazioni comporteranno una diminuzione delle dispersioni termiche, migliorando il rendimento di distribuzione dell’impianto, le prestazioni energetiche per un complessivo risparmio.

“Continuano gli investimenti sulla manutenzione delle nostre scuole nel loro efficientamento energetico, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Monica Viaro, per offrire a bambini, famiglie e insegnanti ambienti sempre più accoglienti e sicuri, si tratta di migliorare ulteriormente la dotazione della scuola per quanto riguarda l’impiantistica di riscaldamento che comporterà un evidente beneficio per tutta la comunità scolastica”.

Nelle prossime settimane, si completerà la procedura di affidamento dei lavori e l’inizio del cantiere è previsto entro il mese di settembre.