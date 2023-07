L’appuntamento è per oggi alle 19 alla festa contadina di Pissatola (Ro)

Le novità del Codice della Strada per i conducenti di macchine agricole e gli adempimenti 4.0 in agricoltura saranno i temi al centro della conferenza che Cai Rovigo, organizzazione di agromeccanici associata a Cai Agromec, ha organizzato per oggi alle 19 in occasione della Festa Contadina di Pissatola di Trecenta (Rovigo).

Relatori saranno Roberto Guidotti, responsabile tecnico nazionale della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (Cai Agromec) e Marco Cinini, sostituto commissario capo dell’Ufficio di Polizia stradale di Rovigo. Entrambi relazioneranno sulle novità di interesse per il mondo agricolo e in particolare per le imprese agromeccaniche, dopo il saluto di apertura del sindaco di Trecenta, Anna Gotti.

«Sono argomenti molto importanti specialmente durante l’estate, sottolinea Alfredo Zanirato presidente di Cai Rovigo e della federazione veneta degli agromeccanici, quando l’attività delle nostre imprese è in pieno fermento e spesso ci si trova ad impattare su normative poco conosciute, con problemi che rischiano di bloccare in piena campagna mezzi e personale».

Sono già diverse le adesioni annunciate alla conferenza, organizzata all’interno della Festa Contadina grazie alla disponibilità dell’associazione San Girolamo di Pissatola “La Compagnia della sacra vigna”. «La presenza del responsabile provinciale della Polizia Stradale Cinini è un valore aggiunto, evidenzia il segretario della sezione rodigina di Cai Agromec Marco Sitta, che ci permetterà di affrontare le problematiche con spirito collaborativo tra imprese e forze dell’ordine preposte al controllo e al rispetto delle regole».

Ha garantito la sua presenza anche Gianni Dalla Bernardina, presidente confederale di Cai Agromec oltre che della territoriale veronese, «per far sentire alle nostre imprese che la Confederazione supporta il territorio specialmente in momenti di piena attività come le campagne di raccolta, ha dichiarato. Un plauso va quindi alla sezione di Rovigo che, nello spirito di confronto e collaborazione, ha messo intorno al tavolo gli attori che operano sulle nostre strade».