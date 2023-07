Individuati i nuclei familiari beneficiari

Sono 132 i nuclei che beneficeranno della carta solidale. Il Comune di Occhiobello ha avviato le procedure di comunicazione ai beneficiari per il ritiro della carta Dedicata a te, il sostegno economico messo in campo dal governo centrale che consiste in una tessera prepagata su cui è caricato un importo di 382,50 euro, spendibile nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sul territorio comunale, le famiglie che possono accedere alla misura sono state individuate da Inps secondo i criteri definiti dal Decreto interministeriale emanato da Masaf e Mef.

I cittadini beneficiari riceveranno dal Comune di Occhiobello una comunicazione tramite posta raccomandata, la quale riporterà il codice identificativo con cui si dovranno presentare negli uffici postali per ritirare la tessera fisica.

La tessera dà diritto ai 382,50 euro esclusivamente per comprare generi alimentari di prima necessità e dovrà essere attivata entro il prossimo 15 settembre effettuando un primo acquisto in uno degli esercizi di vendita aderenti, riconoscibili anche perché espongono il logo Dedicata a te, e da quel momento è valida per tutti gli altri negozi che espongono lo stesso logo.

In base a un accordo gestito dal governo con Gdo-Confesercenti, nei punti vendita convenzionati – rintracciabili al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559 – si può ottenere uno sconto del 15% sulla spesa, cumulabile con le altre offerte.

Secondo quanto stabilito dal decreto, le 132 famiglie riconosciute da Inps come beneficiarie presentano un Isee inferiore ai 15mila euro. Priorità è stata data ai nuclei con componenti nati fra il 2023 e il 2009, poi quelli con componenti nati fra il 2008 e il 2005 e a seguire tutti gli altri. Il contributo non spetta a chi è già titolare di altre forme di sostegno economico come Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Condividi