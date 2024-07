Buona la prima: torna Musicalbar con tante novità

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 26 luglio

Torna Musicalbar con tante novità. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 26 luglio è stato presentato oggi a palazzo Nodari. Presenti l’assessore ad Eventi e Manifestazioni Matteo Zangirolami e i rappresentanti delle associazioni di categoria sostenitrici del progetto: Confesercenti, CNA, Confcommercio, Pro Loco Città di Rovigo ed Ecoambiente partner di questa settimana.

“Il risultato del primo venerdì – ha esordito Zangirolami -, è stato più che soddisfacente. Auspichiamo vada sempre meglio anche perché siamo in progress. Già questa settimana si sono uniti altri locali e le zone coinvolte saranno ampliate coinvolgendo anche piazza XX Settembre. Siamo felici di avere come partner Ecoambiente con un momento di informazione alla cittadinanza insieme a Deltaradio, si è aggiunto anche Interporto Rovigo. Un ringraziamento a tutti, esteso anche alla Casa di Abraham e al Circo Busnelli che ha dato la propria disponibilità ad offrire gratuitamente uno spettacolo per la cittadinanza dedicato ai bambini e alle famiglie”.

Ad agosto come ha spiegato l’assessore Zangirolami si cercherà di dare un tema alle varie serate: una sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza, un’altra al mondo dello sport, una alle animazioni estive, con presenze significative per cercare di creare momenti condivisi e aggregativi che vadano a beneficio anche del mondo del commercio.

“Sono disponibile – ha concluso Zangirolami -, ad ascoltare e ad accogliere le varie proposte che i commercianti vorranno fare per creare iniziative ad hoc. E chiedo, in tal senso, uno sforzo di fantasia per mettere in atto delle attività”.

Soddisfazione dai vari partner per il riscontro avuto lo scorso venerdì, considerando anche i tempi ristretti avuti per l’organizzazione.

Pier Paolo Frigato presidente di Ecoambiente ha annunciato che saranno presenti in piazza per raccogliere domande e dare risposte ai cittadini.

Si ricorda che per quanto riguarda la viabilità, le modifiche saranno minime, verrà chiusa al traffico solo via Badaloni dalle 19 alle 24 con divieto di sosta esteso anche a via Angeli e via Cavour, strade comunque a ZTL.