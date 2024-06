Dal 17 giugno favole sul ponte

L’appuntamento è alle 21.15 al Ponte di Vigo di Chioggia dove vi attendono le FAVOLE SUL PONTE, a cura di Ullallà Teatro. Si inizia lunedì 17 giugno con SULLE ALI DEL VENTO che propone un vortice di voli emozionanti e risate matte tra le fiabe della letteratura lontana e vicina. Il 24 giugno con NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA conoscerete dei personaggi che, pur tentati dalle apparenze ingannevoli e dalle promesse di ricchezza e potere, impareranno presto che non è tutto oro quel che luccica. Il 1 luglio C’ERA UNA VOLTA: STORIE LONTANE QUASI VERE vi trasporterà in un mondo di fantasia e avventura in luoghi magici popolati da eroi, principesse, e creature fantastiche.

Il 29 luglio con STORIE DI INCIAMPI E GRANDI RISATE sarete parte di un viaggio nelle vite di chi ha saputo superare le avversità per raggiungere i propri sogni. Ultimo appuntamento il 12 agosto con ALAN COCCODRILLO DAI LUNGHI DENTI AGUZZI: la specialità di Alan, discendente da un’antica stirpe di coccodrilli, è di spaventare gli animali! Ma l’apparenza può ingannare…

Le narrazioni sono parte della rassegna estiva Chioggia che storia! …Un mare di cultura! che, oltre alle Favole sul ponte, il 4 luglio alle 21.00 porta all’Auditorium San Nicolò la comicità di Federico Palmaroli in #LEPIÙBELLEFRASIDIOSHO, lo spettacolo (dal vivo) di e con Federico Palmaroli e con il Furano Saxophone Quartet ovvero Antonio Bruno sax soprano, Matteo Quitadamo sax alto, Alberto Napolitano sax tenore e Marco Destino sax baritono. Gli appuntamenti sono promossi e organizzati dall’Assessorato alla Cultura della Città di Chioggia con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto nell’ambito di Reteventi 2024 – Città Metropolitana di Venezia e con la collaborazione della Proloco di Chioggia.

Favole sul Ponte ingresso gratuito.