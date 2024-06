Il cinema Duomo di Rovigo quest'anno apre anche a giugno

Nuovo orario di apertura, nuove proposte nella sala climatizzata e all’aria aperta

Durerà più a lungo del solito, la terza stagione del cinema teatro Duomo di Rovigo, che ha già battuto ogni record delle precedenti. Quest’anno, infatti, la sala in centro storico apre anche nel mese di giugno, sia sfruttando il nuovo impianto di climatizzazione, sia con una nuova rassegna di cinema sotto le stelle.

Il bilancio di questa nuova stagione, dunque, si farà più avanti, anche se i dati mostrano già un numero di spettatori più che doppio rispetto alla precedente: ben 25.000 presenze registrate a fine maggio solo per le proiezioni a fronte delle 11.000 dell’anno scorso. Nel frattempo, il cinema teatro Duomo quest’anno ha investito nell’efficientamento energetico della sala, grazie a specifici fondi. Tra le migliorie, la dotazione di un nuovo impianto di riscaldamento e climatizzazione, che consentirà anche di allungare il periodo di fruizione del cinema grazie all’aria condizionata. E si è “allargato” al vicino Spazio T, un nuovo ambiente in cui sperimentare iniziative extra cinema per arricchire la proposta, ad esempio con incontri, colazioni, aperitivi, piccole feste.

Da questa settimana cambia anche l’orario di apertura della sala, che sarà dal mercoledì al sabato. E arrivano nuove proposte e rassegne. Questa settimana in cartellone c’è “Niente da perdere”, coinvolgente film di di Delphine Deloget su una madre in lotta per riavere il figlio, sottratto dai servizi sociali. Sarà in sala mercoledì, venerdì e sabato, secondo gli orari indicati su www.cinemaduomo.it. Aspettando “Kind of kindness” di Yorgos Lanthimos, il cinema rodigino propone questa settimana una sua opera straordinaria: “Nimic”, con Matt Dillon e Daphne Patakia, un film di soli 12 minuti, in cui il regista greco offre un’esperienza straniante ed enigmatica.

Venerdì inizia la nuovissima rassegna “Luppoli da paura”, che per la prima volta abbina birre artigianali del territorio a film horror di qualità. Il primo appuntamento è dunque il 7 giugno, dalle 18.30 per l’aperitivo a Spazio T, a fianco del cinema, con le birre di Vojo, birrificio aperto dall’ex rugbista Stefano Oliviero nell’azienda agricola alle porte di Rovigo. Per cena si potrà approfittare di menù convenzionati in due pub della zona, per tornare al cinema Duomo alle 22 per la proiezione del cult “The Blair Witch Project”, il film di Daniel Myrick e Eduardo Sánchez che ha fatto la storia del cinema di paura.

Sabato 8 giugno, invece, è dedicato ai bambini, con una festa di fine anno scolastico all’insegna delle arti marziali. Alle 16 a Spazio T i più piccoli scopriranno le mosse segrete dei veri campioni di kung fu con i maestri del gruppo sportivo Judo Duomo. Alle 17 si va in sala proiezione di “Kung Fu Panda 4” di Mike Mitchell, nuovo capitolo della saga dedicata all’improbabile maestro di arti marziali.

Sarà anche occasione per presentare ai più piccoli la proposta estiva pensata per loro: la rassegna “Cinema in giro – Edizione in Locanda”, che per questa terza edizione si svolgerà interamente nel giardino del seminario vescovile di via Pascoli. Sarà come sempre un grande picnic tra festa e cinema sotto le stelle, che si apre martedì 11 giugno: alle 18.30 ci si ritrova nel giardino per animazione con il Gruppo Sportivo Duomo, per cenare verso le 20 sull’erba.

Ci si può portare da mangiare da casa oppure gustare le prelibatezze della Locanda della Casa all’interno del seminario. Alle 21, una chiacchierata con il CSV di Rovigo e con una volontaria in Servizio civile e poi la proiezione di “Troppo cattivi”, divertentissimo film d’animazione su una banda di rapinatori costretta a convertirsi al bene. L’ingresso è gratuito e la rassegna è organizzata in collaborazione con CSV di Padova e Rovigo, Caritas diocesana di Adria-Rovigo, Locanda della Casa e GS Duomo.

Il giugno del cinema Duomo culminerò con un evento il 30 giugno in collaborazione con il Festival Opera Prima, per agganciarsi infine alla Settimana dei diritti umani a luglio con un evento a inizio mese. Tutte le novità usciranno a breve su www.cinemaduomo.it.