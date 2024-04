L'Associazione musicale Francesco Venezze presenta way it stands (così com'è) con Gerardo Felisatti al pianoforte

Sabato 20 aprile 2024, Auditorium Marco Tamburini, ore 21.00

L’ultimo concerto della Stagione 2024 dell’Associazione Musicale F. Venezze è affidato ad un valente e versatile musicista, che all’Associazione è letteralmente di casa. Si tratta di Gerardo Felisatti, che non solo è Consigliere della prestigiosa istituzione musicale rodigina, ma dal 2022 è anche il Direttore Artistico di Rovigo Cello City, il festival del violoncello, fondato da Luigi Puxeddu, che da ormai 11 anni ha fatto di Rovigo una capitale riconosciuta delle performance violoncellistiche a livello anche internazionale.

Gerardo Felisatti presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo ha conseguito il diploma in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode, ed in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, mentre, e sempre con il massimo dei voti e la lode, si è laureato sia in Musicologia all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, sia come Maestro Sostituto e Korrepetitor al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, oltre ad aver conseguito col massimo dei voti il diploma in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza.

Questo curriculum di indubbio valore gli ha permesso di dedicarsi con successo all’attività di Maestro collaboratore presso i principali Teatri Lirici del Veneto, oltre ad aver effettuato produzioni internazionali presso lo Houston Grand Opera in Texas (USA), il Teatro Manoel di Malta (MPO), e il Festival Internazionale Lirique en Mer (Francia). Dal 2020 al 2022 ha insegnato presso il Conservatorium van Amsterdam (Olanda) nel dipartimento di Classical Voice e Conducting, mentre attualmente è Accompagnatore pianistico presso il Conservatorio di Trapani. In qualità di direttore ha diretto l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra Città di Ferrara, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Verdi di Milano. A questa multiforme attività, egli unisce quella di compositore, che si è concretizzata finora nell’incisione di 4 dischi (Con le mie mani – Rosso vivo, con Fuoco – Acquamadre – The Way it Stands).

La sua musica è stata scelta come colonna sonora per diversi importanti marchi come Alitalia e per rubriche quotidiane su Repubblica.it; le sue registrazioni sono state premiate come disco del mese (Suono, Audiophile Sound) ed è entrata nella top 10 Apple iTunes nei Paesi Bassi. Il concerto di sabato prossimo è appunto la presentazione integrale del suo quarto cd, e si concluderà con un piacevole rinfresco, offerto dalla Caretta Vini, con cui il Consiglio Direttivo vuole festeggiare insieme ai suoi soci la bella stagione concertistica appena conclusa, dando l’arrivederci a fine Agosto, con l’undicesima edizione di Rovigo Cello City.

L’Associazione ha ormai chiuso la campagna abbonamenti, che sono andati tutti esauriti, per cui non resta che prenotare i biglietti per i singoli concerti ancora disponibili al prezzo di Euro 10,00 ciascuno, telefonando al n. +393791322543. La prenotazione è consigliata, ma è obbligatoria soltanto per gli studenti dei Conservatori, Licei musicali e Scuole medie ad indirizzo musicale, che godono dell’ingresso gratuito.