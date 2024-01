Sabato 20 gennaio alle 21 un quartetto di musicisti e due ballerini di tango si esibiranno sul palco del “Don Gino Tosi”

Prosegue la serie di spettacoli al teatro parrocchiale di S. Maria Maddalena: questa volta sarà protagonista “Tango X 3 Quartet”, fondato da Luca Degani (bandoneòn), Leonardo Sapere (violoncello) e Giannantonio Mutto (al pianoforte), a cui poi si è aggiunto Rino Braia al contrabbasso.

Questa formazione ha avviato il suo percorso musicale sul tango argentino, sviluppando la propria ricerca artistica con particolare attenzione alle composizioni di Astor Piazzolla, ma anche al tango classico, includendo nel repertorio alcune delle più note composizioni della Guardia Vieja. Lo scorso anno è uscito il loro ultimo album.

Il gruppo collabora con la coppia di ballerini argentini Margarita Klurfan e Walter Cardozo, che si sono esibiti in numerosi palchi internazionali (America latina, Grecia, Polonia, Germania, Emirati Arabi, Indonesia, Vietnam), oltre che sul grande schermo: nell’anno 1997, infatti, Margarita ha fatto parte del cast di ballerini del film “Tango” diretto da Carlos Saura. Walter ha inoltre partecipato a spettacoli quali: “Profumo di Tango” con Milva e Vinicio Capossela. Hanno collaborato anche con la Compagnia del Teatro Stabile di Verona

Anche in questo caso, il costo dei biglietti è di 14 euro, gratuito per bambini e ragazzi fino a 25 anni. La biglietteria sarà aperta il venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12 presso il teatro in via Gorizia 2 a S. Maria Maddalena, di fianco alla chiesa (info e prenotazioni via whatsapp al numero 351 6333600).

La rassegna il 3 febbraio con la prosa, con un progetto di Marco Sgarbi e Diana Höbel che porteranno in scena “Il diario di Eva (e Adamo)”, tratto da Mark Twain, e infine il 2 marzo si chiuderà la rassegna con i “QueenVision” che faranno alzare tutti dalle poltrone del teatro per cantare le canzoni di Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Per le famiglie che vogliono partecipare ma non sanno come fare con i bambini, è attivo il servizio di baby sitting gratuito per i bambini e bambine dai 6 agli 11 anni (ricordando di segnalare la richiesta del servizio al momento dell’acquisto del vostro abbonamento o biglietto).

