La magia dello straordinario live piano e voce prosegue nei teatri

È stata anticipata al 17 dicembre la tappa di “Luce” al Teatro Comunale di Adria (RO), il tour di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che, dopo il successo estivo, prosegue nei teatri con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela. I biglietti emessi per lo spettacolo precedentemente in programma il 19 dicembre, rimangono validi per la nuova data di domenica 17 dicembre.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità. La stessa intensità emotiva che dall’8 dicembre si può trovare in Luce, il nuovo album (Oyà/Sony Music) nata da questa preziosa esperienza in cui Fiorella e Danilo ripercorrono in 16 tracce un viaggio tra le note e le parole del patrimonio musicale e culturale del nostro Paese.

“Luce” è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management; i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.