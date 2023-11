A Rovigo e provincia dal 16 al 19 novembre

In occasione della settimana della cucina italiana, il Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri propone un percorso culturale centrato sulla cucina italiana e focalizzato sulle coordinate del benessere e del gusto. Lo sfondo integratore dell’iniziativa è l’attenzione al territorio polesano, ai suoi prodotti agricoli, alla sua cucina tradizionale ma aperta alle contaminazioni e alle innovazioni per evidenziare lo spessore culturale del cibo, della cucina e del “convivio polesano”.

Per capire il valore culturale dell’itinerario proposto, si partirà affrontando la questione del lessico linguistico del cibo e della cucina come maturato nell’evoluzione della lingua italiana e analizzando le questioni delle contaminazioni con le altre lingue adoperate in cucina, prima di tutte quella francese” per arrivare alla “Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi e alle successive evoluzioni. Momento clou il convegno organizzato per sabato 18 novembre alle 9.30 nel Salone del Grano di Rovigo , dal titolo: “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”.

La cucina italiana, apprezzatissima ambasciatrice nel mondo dell’Italian style of life, è uno specchio perfetto della nostra complessa e composita identità, unitaria, sulla base di una tradizione culturale plurimillenaria e di livello altissimo, e insieme fortemente legata al territorio, cioè “localistica, municipale”: sub specie linguistica ecco allora i moltissimi regionalismi soprattutto novecenteschi (e pizza non ne è che l’esempio più importante, anche per il collegamento con la nostra emigrazione transoceanica), gli altrettanto numerosi dialettalismi sempre più ampiamente diffusi anche in località lontane da quelle d’origine. Una cucina e una lingua, quelle italiane, che non hanno paura d’aprirsi al nuovo, anche se forestiero. Di fatti nel mondo l’italiano è sempre più fortemente percepito come la lingua del buono nel senso del buon cibo e del mangiar bene.

A proposito del legame con il territorio, si analizzerà, insieme al lessico, il rapporto tra cultura alimentare e tradizione popolare nel Polesine

Dal punto di vista nutrizionista si analizzerà come il benessere si possa costruire a tavola organizzando il mangiar bene attorno a poche ma essenziali regole che hanno a che fare anche con la questione della qualità e della sicurezza alimentare.

Il programma :

• 16/11/2023 ore 9.00 – 13.00 presso l’Osteria della Gioia di Villanova del Ghebbo

Mani in pasta. Bambini in cucina

Laboratorio esperienziale per i Bambi della Scuola Primaria

A cura dell’Osteria della Gioia – Villanova del Ghebbo

• 18/11/2023 ore 9.00 – 13.00 presso la Sala della Gran Guardia di Rovigo

Convegno “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”

• La lingua del cibo: l’italiano in tavola a cura del Prof. Antonio Lodo

• Cultura alimentare e tradizione popolare nel Polesine a cura dei Proff. Chiara Crepaldi e Paolo Rigoni

• Il benessere a tavola a cura del Prof. Daniele Roccato

• La sicurezza alimentare a cura della Prof. Filippo Marangoni

• 18/11/2023 ore 13.00 – 15.00 presso il Salone del Grano della Camera di Commercio di Rovigo

Pranzo a buffet su invito

• 19/11/2023 ore 10.30 – 12.30 ore 14.30 – 17.30 presso l’IPSEOA di Adria

Il laboratorio del gusto

Allestimento di un laboratorio esperienziale aperto agli Studenti delle Scuole secondaria di primo grado

A cura dell’IPSEOA “Giuseppe Cipriani di Adria