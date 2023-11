Le opere analizzate rappresentano un campionario di quelle prodotte e sono tra le più significative

Nella settimana in cui si commemora il settantaduesimo anniversario dell’alluvione, il giornalista Gian Antonio Stella presenterà in biblioteca comunale l’opera Le voci del Polesine, letteratura, cronaca, memoria dell’alluvione in Polesine del 1951 di Alessia Babetto, Cierre, Isers 2023. Giovedì 16 novembre, alle 21, Stella dialogherà con l’autrice che, nel saggio di ricerca, ha esplorato come giornalisti e scrittori hanno vissuto o ricostruito quell’evento, dandone conto in un lavoro storico-bibliografico che, da tesi magistrale, è diventato un libro. Quotidiani, settimanali, saggi, ricerche, letteratura, opere come Cronache dell’alluvione di Cibotto sono stati il materiale passato in rassegna dall’autrice e base di approfondimento per il volume.

Le opere analizzate rappresentano un campionario di quelle prodotte e sono tra le più significative, inoltre molte di esse sono ancora acquistabili in libreria o reperibili nelle biblioteche. Il volume è corredato da alcune riproduzione di cartoline, stampate a seguito dell’evento accaduto.

L’edizione del volume è stata promossa e sostenuta dall’Isers (Istituto di studi e ricerche storiche e sociali di Badia Polesine) in coedizione con Cierre (Verona).

La presentazione sarà preceduta dai saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Occhiobello Lorenza Bordin e di Livio Zerbinati, presidente Isers.