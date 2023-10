Martedì 31 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II

Domani martedì 31 ottobre, animazione e divertimento con la festa di Hallowwen in centro. Il gruppo Teatrale Il Mosaico Aps di Rovigo in collaborazione con le associazioni Crams e Smile Giovani San Pio X e l’Accademia dei Concordi e grazie al sostegno del Comune di Rovigo organizza la manifestazione “Halloween in città 2023”.

Dalle 15 alle 19, in piazza Vittorio Emanuele II, trucca-bimbi, intrattenimento con giochi a tema, animazione di maschere raffiguranti fantasmi e stregoni, balli di gruppo horror ed esibizioni varie per grandi e piccini, giochi ed animazioni mostruose, spettacolo di giocoleria con trampolieri, racconti mostruosi per bimbi.

In piazza Garibaldi, al Multispazio dell’Accademia dei Concordi a Palazzo Nagliati, alle ore 17.00 si terranno letture animate a tema per bambini dai 6 agli 8 anni.

L’amministrazione comunale invita le famiglie a partecipare a questo momento di aggregazione e divertimento, per vivere in modo diverso i luoghi della città.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Inizio ore 15.00

Presentazione e saluto iniziale:

la manifestazione si aprirà con la presentazione ed i saluti dell’autorità presenti.

Gruppi mascherati:

saranno presenti gruppi mascherati per animazione a tema, distribuzione di caramelle per “dolcetto o scherzetto” per tutti i partecipanti alla manifestazione.

Balli di gruppo:

classici balli horror, con canzoni diffuse e performance in presenza degli animatori renderanno la festa ancor più coinvolgente.

Animazione di Fantasmi:

spettacolo teatrale itinerante con “I fantasmi”, storie raccontate con l’utilizzo di maschere che rappresentano streghe e stregoni.

Truccabimbi:

singole postazioni per truccare a tema i bambini presenti.

Trampolieri e spiriti allegri:

camminata con trampolieri stregati, decorazioni di palloncini ed animazione varia a tema.

Racconti mostruosi:

ore 17.00 letture animate a tema per bambini dai 6 agli 8 anni presso la biblioteca dell’Accademia dei Concordi, Sezione Ragazzi Multispazio, Palazzo Nagliati.

Camminata dell’acchiappa fantasmi:

camminate sotto i portici con figuranti horror per “Dolcetto o scherzetto”.

Diretta live a cura di Delta Radio.

Conclusione:

Termine della manifestazione alle ore 19.00 con i saluti.