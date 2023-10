Plaudono al reinserimento del biglietto unico integrato anche la Direzione Regionale Musei Veneto e il Comune di Fratta Polesine

Un solo ticket per tre indimenticabili esperienze culturali nello stesso comune. Con l’autunno torna la “Fratta Card”, il biglietto unico integrato che consente di scoprire le bellezze architettoniche, storiche e archeologiche di Villa Badoer, di Casa Museo “Giacomo Matteotti” e del Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine. Una buona notizia per i tanti visitatori che hanno programmato una tappa nel bel comune della provincia di Rovigo, tra i più ricchi di proposte artistiche e culturali dell’intero territorio. Grazie a un nuovo accordo di collaborazione, formalizzato nelle scorse settimane, è stata garantita continuità a un’iniziativa che dal 2016, anno della sua prima introduzione, ha riscosso molti consensi.

A sottoscrivere l’intesa la Provincia di Rovigo, proprietaria di Villa Badoer, il Ministero della Cultura -Direzione Regionale Musei Veneto, per il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, e il Comune di Fratta Polesine, gestore di Casa Museo “Giacomo Matteotti”, di proprietà dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.

Grazie alla “Fratta Card”, proposta al costo agevolato di 9 euro, si accederà alla splendida villa palladiana, inserita dal 1996 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, per ammirare l’imponente scalinata, il monumentale pronao e le numerose sale con gli affreschi realizzati da Pierfrancesco Giallo Fiorentino, che ogni anno attirano turisti da tutto il mondo. Con lo stesso biglietto si potrà visitare il Museo Archeologico Nazionale ospitato nella barchessa settentrionale, nel quale sono esposti i ritrovamenti frutto di oltre 40 anni di ricerche in Polesine, tra cui spiccano manufatti riconducibili ai villaggi che popolavano le sponde del Po tra il XII e il X secolo a.C..

Il tour compreso nella “Fratta Card” si completa con l’ingresso alla vicina Casa Museo “Giacomo Matteotti”, Monumento Nazionale dal 2017 e luogo di memoria che custodisce testimonianze della vita quotidiana di un grande protagonista della storia del Novecento, del quale nel 2024 ricorre il centenario della morte. La conferma della “Fratta Card” è collegata anche a questa importante celebrazione: l’obiettivo è ampliare l’offerta culturale a disposizione di coloro che si recheranno a Fratta Polesine per partecipare ai vari appuntamenti organizzati in ricordo di Giacomo Matteotti.

La “Fratta Card” è acquistabile nelle biglietterie di Villa Badoer e Casa Museo “Giacomo Matteotti”, nonché online sul sito www.villabadoer.it. La sua durata è di 30 giorni, pertanto dall’obliterazione nel primo sito visitato si avrà un mese per accedere anche agli altri due. Il biglietto unico integrato non sostituisce quelli previsti da ciascuna delle tre mete culturali, che pertanto potranno essere visitate anche singolarmente.

“L’introduzione della ‘Fratta Card’ è stata, e continua a essere, un’intuizione vincente per incentivare l’accesso dei visitatori alla bellissima Villa Badoer e a due delle più apprezzate realtà del Sistema Museale Provinciale Polesine, la rete dei musei coordinata dalla Provincia di Rovigo. sottolinea il presidente di Palazzo Celio, Enrico Ferrarese. E’ risultato quasi naturale riconfermare l’intesa con la Direzione Regionale Musei Veneto e con il Comune di Fratta Polesine. Un’ennesima prova di come l’unione di intenti e la collaborazione siano le chiavi per far crescere e valorizzare al meglio in nostro patrimonio culturale”.

Plaudono al reinserimento del biglietto unico integrato anche la Direzione Regionale Musei Veneto e il Comune di Fratta Polesine. “Esprimiamo particolare soddisfazione per la conferma della ‘Fratta Card’ ” è il commento unanime dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe Tasso, dal vicesindaco Alessandro Baldo e dall’assessore Cinzia Mantovani. Un risultato che aiuterà la visitazione del nostro paese, vista anche l’importantissima ricorrenza del centenario della morte dell’onorevole Giacomo Matteotti. Sicuramente la più importante, ma non la sola, occasione per far conoscere Fratta Polesine e le sue ricchezze culturali”.