Nelle realtà del Sistema Museale Provinciale Polesine tante iniziative speciali dedicate a bambini, ragazzi e ai loro genitori

In occasione della decima “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” (F@MU), in programma domenica 8 ottobre, anche il Sistema Museale Provinciale Polesine propone iniziative speciali che strizzano l’occhio a bambini e ragazzi, con l’intento di avvicinarli alle tante ricchezze del patrimonio museale della provincia di Rovigo. Visite didattiche, laboratori, proposte ludiche e tante altre attività allineate al tema “Apriti Museo!” scelto a livello nazionale per l’edizione 2023. Per un’intera giornata i giovani visitatori e i loro genitori potranno immergersi nella storia, nell’archeologia e nell’arte con spirito giocoso e avventuriero, lasciandosi coinvolgere in iniziative intriganti e fuori dal comune.

La proposta del Sistema Museale Provinciale Polesine per la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” è frutto anche della collaborazione tra realtà museali diverse. Come nel caso di “Escape Art… La Villa delle meraviglie”, esperienza curata da Aqua Natura e Cultura a Villa Badoer di Fratta Polesine, in collaborazione con il vicino Museo Archeologico Nazionale: a partire dalle 15.30 la bella villa palladiana diventerà una stanza magica da cui si potrà uscire solo risolvendo una serie di enigmi. Sempre a Fratta Polesine, Casa Museo “Giacomo Matteotti” e il Museo Etnografico “Il Manegium” hanno unito le forze per organizzare alle 10.30 il laboratorio “Piccolo mondo antico”, a cura di Aqua Natura e Cultura, che consentirà ai giovani protagonisti di costruire e sperimentare giochi di un tempo ormai passato.

Alla Collezione “Eugenio Balzan” di Badia Polesine, alle 16 e alle 17.30, è in programma un affascinante viaggio lungo le “Rotte teatrali”, per navigare tra racconti e colori grazie alla visita teatralizzata proposta da Aqua Natura e Cultura con la collaborazione di FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale). Per tutti i tre laboratori (a Fratta Polesine e Badia Polesine) curati da Aqua Natura e Cultura è necessaria la prenotazione (tel. 366 3240619, mail. info@aqua-naturaecultura.com).

Rimanendo a Fratta Polesine, si può fare tappa all’Ecomuseo Mulino al Pizzon, aperto tutta domenica dalle 9.30 alle 17. Oltre a percorsi guidati per le famiglie (alle 9.30, 11 e 15), è stata organizzata per l’occasione la visita all’Approdo sullo Scortico, dove è attraccata la barca della Remiera al Pizzon, e al Pontile, meraviglioso punto di osservazione sul Tartaro-Canalbianco. Nel pomeriggio programmate anche prove gratuite di voga alla veneta con istruttore. Per informazioni e prenotazioni tel. 393 9541500.

“Apriti Museo. Esperienza d’ambra” è la stimolante proposta del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, sempre in collaborazione con Aqua Natura e Cultura. Un invito a mettere in gioco i propri sensi, rivolto a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, che si tradurrà in un percorso a tappe nella nuova sezione “Ambra” del museo. Il progetto didattico ha ottenuto il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Per consentire a tutti la partecipazione sono stati pianificati due turni pomeridiani (alle 16 e alle 17; gruppi di massimo 20 persone) sia sabato che domenica. Per informazioni e prenotazioni tel. 0425 1540440, mail info@museograndifiumi.it.

Anche il Museo Archeologico Nazionale di Adria aderisce alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” con l’iniziativa “Museo 360°”, organizzata in collaborazione con Studio D e dedicata ai bambini tra i 4 e i 12 anni. Cos’è un museo? Come funziona? In che modo si parlano tra loro gli archeologi? Queste e molte altre domande troveranno risposta a partire dalle 15.30 (info e prenotazioni tel. 0426 21612).

Il Museo della Centuriazione romana di Villadose per poter partecipare alla “Giornata nazionale delle Famiglie al Museo” sarà chiuso nel normale orario del sabato mattina e aprirà in via straordinaria la domenica con orario 10-12.

Nel basso Polesine, il Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin, a Taglio di Po, accoglierà i giovani visitatori e i loro genitori offrendo uno sconto di 2 euro a famiglia sul biglietto d’ingresso.