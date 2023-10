Domenica 8 ottobre 2023, ore 9.30 – 19.30, intermodalità bici‐barca per la visita del territorio

Il Consorzio fra le Pro Loco del Medio – Alto Polesine organizza per domenica 8 ottobre a partire dalle ore 9.30, un’iniziativa a partecipazione gratuita finalizzata alla conoscenza del territorio del Medio Polesine, poco conosciuto ma ricco di sorprese sia dal punto di vista naturalistico che culturale. La formula scelta è quella della visitazione lenta che combina “terra” e “acqua”, il bike and boat, che permette di conoscere, attraverso la narrazione di guide, aspetti inconsueti e poco conosciuti osservandoli da un punto di vista diverso e privilegiato.

“Accanto alla bellezza del paesaggio, spiega Roberto Ghirelli, Presidente del Consorzio fra le Pro Loco del Medio – Alto Polesine, sarà un’occasione per scoprire il funzionamento di un antico mulino della provincia di Rovigo; per scoprire l’architettura di una Corte rurale Settecentesca; ascoltare, nel mirabile contesto architettonico e artistico della Chiesa parrocchiale di Baruchella, le coinvolgenti note di un concerto , in abiti d’epoca, dedicato alla musica del ‘600‐‘700.

Ma vi sarà anche, aggiunge Ghirelli, l’opportunità, per chi lo desidera, di pranzare allo stand gastronomico della 15a Festa del Fungo in corso di svolgimento a Baruchella. Desidero ringraziare, conclude Ghirelli, per la disponibilità e l’entusiasmo nell’accogliere l’iniziativa, il Sig. Luigi Milan e don Stefano Certossi.

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita previa prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 7 ottobre al numero 377 4276464. “La bellezza della lentezza. profumi, luci, colori, forme e…” è patrocinata dal Comune di Giacciano con Baruchella ed è resa possibile grazie al contributo della Regione del Veneto (LR n. 34/2014 DGR 283 del 18/04/2023).

PROGRAMMA

ore 9.30 Ritrovo al Mulino Pizzon di Fratta Polesine: visita guidata e colazione

ore 10.30 Imbarco e navigazione sul Canalbianco

ore 11.45 Arrivo a Zelo e consegna biciclette

ore 12.00 Partenza in bicicletta per Baruchella: percorso guidato alla scoperta del territorio

ore 13.00 Arrivo a Baruchella: possibilità di pranzare alla 15a Festa del Fungo

ore 15.00 Visita guidata alla Corte Bentivoglio d’Aragona ‐ Milan

ore 16.00 Chiesa di San Pietro Martire: “La grande musica a Venezia tra ‘600 e ‘700”, concerto

a cura dell’Associazione Arsamanda

ore 17.45 Partenza per Trecenta

ore 18.30 Consegna biciclette e imbarco per il rientro

ore 19.15 Arrivo al Mulino Pizzon di Fratta Polesine