Il Motoclub dei Rapaci, associazione sportiva dilettantistica rodigina, appende per un giorno le tute e i caschi, per indossare i panni della solidarietà e lo fa dando una mano alle tante persone che volevano e vogliono bene alla piccola Beatrice Stellin, attraverso il lancio di una raccolta fondi.

Domenica 8 ottobre non vi saranno lacrime, ma gioia di condividere un momento di aggregazione e coesione per promuovere l’importanza dell’amicizia e del supporto reciproco. Dalle ore 15.00 alle 19.00 presso il Parco dei Piccoli Angeli in via Manin a Canale di Villadose si darà il via alla raccolta fondi per dare seguito al meraviglioso lavoro di allestimento che l’Amministrazione del comune di Villadose ha iniziato presso il Parco lo scorso anno, con l’acquisto e la successiva donazione al comune di giochi inclusivi per il parco stesso, entro la prossima primavera.

Nulla infatti è per caso e a tre anni dalla scomparsa di Beatrice Stellin, ci si ritrova ancora una volta tutti insieme, questa volta per rivolgere uno sguardo al cielo dimostrando tutta la forza e la voglia di vivere che questo piccolo angelo ha saputo trasmettere da lassù, attraverso tutte le persone che le vogliono bene. Durante il pomeriggio, musica, allegria e voglia di stare assieme faranno da cornice alla nobile iniziativa, come sicuramente sarebbe piaciuto a Beatrice.

Per i più piccoli vi saranno gonfiabili, trucca bimbi mentre per i più grandi vi sarà un angolo per la degustazione vini e assaggi di prodotti locali gentilmente offerti dalle aziende limitrofe. Evento patrocinato dal Comune di Villadose, dalla Provincia di Rovigo ed in attesa del Patrocinio della Regione Veneto. Tutte le spese verranno poi rendicontate a tutti coloro che hanno contribuito affinché si realizzasse questo sogno.