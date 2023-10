Museo Grandi Fiumi “Apriti Museo. Esperienza d’ambra”

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), il Museo dei Grandi Fiumi, in collaborazione con Aqua Natura e Cultura, organizza per il prossimo fine settimana, “Apriti Museo. Esperienza d’ambra”.

“Esperienze d’ambra” è un invito per viaggiatori curiosi, disposti a mettere in gioco i propri sensi.

Si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre alle ore 16.00 (primo turno) e alle ore 17.00 (secondo turno) per gruppi sino a 20 persone, con ingresso e partecipazione gratuiti, proprio nella nuova sezione Ambra del Museo dei Grandi Fiumi. Il percorso si sviluppa in un circuito: i partecipanti verranno condotti all’ascolto del mito di Fetonte e alla conoscenza dell’inquadramento ambientale e commerciale di Campestrin; Nella seconda tappa interagendo con un gioco touch-screen scopriranno la sequenza della lavorazione dell’ambra; Poi i visitatori verranno bendati, per esplorare con il tatto vaghi d’ambra lavorati ai nostri giorni con le medesime tecniche degli antenati dell’Età del Bronzo; Tolta la benda, sarà il momento di disegnare l’aspetto che si è immaginato per il “reperto” appena esplorato; Ricorrendo a un ultimo senso, i “viaggiatori nel tempo” saranno guidati alla percezione del profumo che l’ambra in quanto resina fossile conserva da milioni di anni.

L’iniziativa è suggerita a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. E’ obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0425/1540440 – mail info@museograndifiumi.it

Il progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, rappresentata a Rovigo dal Presidente Flavio Buoso.