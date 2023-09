Mostre, conferenze, presentazioni libri, incontri

Mostre, conferenze, presentazioni libri, incontri. Anche quest’anno il calendario degli eventi promosso dall’assessorato alla Cultura per l’Ottobre rodigino, è ricco di iniziative.

Tutto il programma degli eventi è stato presentato questa mattina a palazzo Nodari.

“Il calendario che presentiamo oggi, ha detto l’assessore alla Cultura, Eventi e Manifestazioni Benedetta Bagatin, affiancata dalla funzionaria Carla Cibola, rappresenta una grande ricchezza culturale artistica, per la quale siamo orgogliosi come amministrazione, ma anche e soprattutto, come cittadine e cittadini. Abbiamo fatto il possibile per accogliere tutte le proposte e ringrazio sia gli uffici per il grande lavoro svolto, sia chi ha partecipato al bando mandando le proprie richieste tutte fatte con competenza, passione e interesse. Sarà sicuramente un ottobre significativo”.

Tra le novità di quest’anno, la mostra in Pescheria Nuova “Light and Shadow”, a cura di Pro Loco e Rocco Ministeri; “Spazio Inps” in Gran Guardia a cura dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale INPS; l’iniziativa “Pioppicoltura 2.0 tra presente e futuro”, a cura dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Rovigo. Da evidenziare inoltre, la conferenza a palazzo Angeli, a cura dell’associazione Giacomo Matteotti, con Nicola Del Corno, docente di storia all’università Statale di Milano, sul libro di Giacomo Matteotti “Un anno di dominazione fascista”.

Come ogni anno le sale coinvolte sono principalmente la Pescheria Nuova e la Gran Guardia, ma alcune iniziative si terranno in luoghi diversi sempre di prestigio come Museo Grandi Fiumi e Censer.