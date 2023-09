Venerdì 29 settembre la regista, figlia del compianto Carlo, dialogherà con il pubblico

Sarà a Rovigo venerdì 29 settembre alle 21, Emilia Mazzacurati, figlia del compianto regista Carlo Mazzacurati, che profondi legami aveva con il Polesine. Un’ospite speciale a dialogo con il pubblico della sala rodigina, per presentare il suo film “Billy”, commedia agrodolce con un cast stellare, ambientata proprio nel Nordest.

La serata speciale è organizzata con il circolo del cinema “Carlo Mazzacurati” di Adria: sarà un’occasione preziosa per dialogare con l’autrice sulla sua opera, road movie surreale ed emozionante, che inizia proprio in un paese di provincia molto simile a quelli che conosciamo. Il protagonista, Matteo Oscar Giuggioli, si confronta con un cast d’eccezione, che annovera Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann. “Con questa storia sento il bisogno di esprimere il percorso di cambiamento che una perdita può indurre, spiega la regista. Di come la fine renda la vita preziosa e come la persona che se ne va lasci un tesoro. Che la morte fa parte della vita, che la tristezza e la felicità devono coesistere per formare un’esistenza piena”.

La regista sarà in sala già prima della proiezione, a dialogo con Emanuela Finesso del circolo del cinema di Adria e con Valentina Guglielmo del cinema Duomo. La regista ha un legame speciale con il nostro territorio e con il circolo adriese intitolato al padre Carlo Mazzacurati, di cui è socia. Rovigo si prepara ad accogliere con l’affetto e il calore che merita la sua opera.

E’ già possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.cinemaduomo.it

La regista sarà in sala già prima della proiezione, a dialogo con Emanuela Finesso del circolo del cinema di Adria e con Valentina Guglielmo del cinema Duomo. La regista ha un legame speciale con il nostro territorio e con il circolo adriese intitolato al padre Carlo Mazzacurati, di cui è socia. Rovigo si prepara ad accogliere con l’affetto e il calore che merita la sua opera.