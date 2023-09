Lo spettacolo finale è un vero evento internazionale di circo-teatro

Chiude da Costa di Rovigo, il sipario estivo de “Il teatro siete voi 2023-Voglia di vivere”, la versione en plein air della rassegna per ragazzi e famiglie, ideata da Irene Lissandrin con ViviRovigo, sostenuta dalla Provincia di Rovigo che l’ha inserita nel calendario degli eventi d’eccellenza, in collaborazione col Circuito regionale multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto.

Lo spettacolo finale è un vero evento internazionale di circo-teatro. Per la prima volta in Polesine, arriva la produzione pluripremiata “Paccottiglia deluxe: cialtroneria di qualità superiore” della parmigiana Compagnia “Circo pacco”, nata nel 2012 dal sodalizio artistico tra Alessandro Galletti e Francesco Garuti, durante la loro formazione all’Atelier teatro fisico di Philip Radice, a Torino. Appuntamento unico per tutti i bambini, da zero a 99 anni, sabato 16 settembre, alle 21, in piazza San Giovanni battista a Costa di Rovigo. Prenotazione (non obbligatoria) a ViviRovigo scrivendo a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o telefonando al 347 6923420 (anche whatsapp). Biglietto unico di tre euro al botteghino, aperto in loco alle ore 20.15. Durata: 60 minuti.

“Paccottiglia deluxe” è la versione integrale della prima produzione “100% paccottiglia” di “Circo pacco”. Una visual comedy di clownerie e teatro fisico che ha vinto il Premio Magnoberta (2013), il Milano Clown Festival (2014), il Clown&Clown Festival (2015) ed è valso alla coppia di artisti il secondo posto al Premio italiano Artisti di strada nel 2016. “Paccotiglia deluxe” ha debuttato al teatro Le Musichall di Torino, diretto da Arturo Brachetti, e poi ha letteralmente girato per festival di teatro di strada, piste da circo e rassegne teatrali, in Italia e all’estero.

La visual comedy, il non verbale e il teatro fisico, tipici dell’approccio insegnato da Jacques Lecoq, caratterizzano il linguaggio espressivo della coppia comica Galletti e Garuti, che lavora e gioca con le figure archetipe del clown e della relazione tra “bianco” e “augusto”. Paccottiglia è un concentrato di arte varia: clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acrobatica eccentrica. Uno spettacolo clownesco in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro e Gustavo Leumann, due autentici cialtroni, rifiutati dal Nouveau Cirque e radiati dal circo classico, cui non resta che creare il “proprio” circo.

“Il Teatro siete voi-Volare” chiude, dunque con uno spettacolo che simboleggia la scelta della direzione artistica di esplorare e proporre al pubblico generalista, il circo-teatro per la stagione estiva della rassegna. Un mix artistico dove le arti performative circensi sono funzionali alla narrazione di una storia, tipica del teatro, e che si adatta bene agli spazi aperti, anche senza palcoscenico strutturato. Si torna invece al teatro professionale e alla recitazione d’attore dedicata a bambini, ragazzi e familiari, con la nuova stagione autunnale de “Il teatro siete voi”, già pronta ai nastri di partenza: un cartellone di 12 spettacoli pubblici e 11 matinée per le scuole, dall’8 ottobre al 26 dicembre 2023, con un’anteprima scolastica il prossimo 21 settembre.