Il contributo erogato dal Ministero della Cultura sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi libri

Con D.D.G. n. 614 del 22/08/2023 il Ministero della Cultura ha approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie dei contributi previsti dalla misura attuata per il sostegno alla filiera dell’editoria (decreto del Ministro n. 8 del 14/01/2022). In Polesine sono state finanziate le domande di 44 biblioteche, per un importo complessivo di 200.116,94 euro. Le risorse, distribuite in base alla consistenza del patrimonio, dovranno essere spese per l’acquisto di nuovi libri entro l’anno in corso. Gli acquisti dovranno essere effettuati per almeno il 70% nelle librerie del territorio provinciale con codice Ateco principale 47.61.

La misura, introdotta nel 2020, ha permesso di sostenere e far crescere le librerie locali ma anche di implementare e aggiornare il patrimonio delle biblioteche polesane che, grazie anche a questo intervento, è aumentato complessivamente in questi anni di oltre 60.000 unità, con un ritmo di circa 20.000 unità all’anno. Tutti i nuovi acquisti delle biblioteche saranno catalogati dai catalogatori del Sistema Bibliotecario Provinciale della Provincia di Rovigo, ente capofila della rete di cooperazione, e resi disponibili per il prestito gratuito agli utenti. Il catalogo bibliografico polesano, costantemente aggiornato, conta oggi oltre 600.000 volumi ed è liberamente consultabile all’indirizzo www.sbprovigo.it.

Dettagli sulla manovra sono disponibili sul sito del MiC all’indirizzo https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri/. La quota spettante a ciascuna biblioteca è commisurata all’entità del patrimonio librario dichiarato, ovvero: 1.813,75 euro per le biblioteche con un patrimonio librario inferiore ai 5.000 volumi, 4.232,08 per quelle con un patrimonio librario compreso tra i 5.000 e i 20.000 volumi, e 8.464,15 per quelle con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi.