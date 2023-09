Presentazione del libro di Nicoletta Confalone Cent’anni di musica

Il secondo giorno di Rovigo Cello City ha in programma un evento per festeggiare il primo secolo di vita dell’Associazione Musicale F. Venezze, che fin dalla nascita di questo festival ne è l’ente organizzatore. Cent’anni sono un traguardo raro e importante, e Cent’anni di musica è il titolo del volume scritto da Nicoletta Confalone, musicologa e VicePresidente dell’Associazione, per festeggiare degnamente questo compleanno. Oltretutto, nel panorama delle poche società concertistiche ultracentenarie non è così normale trovarne una che non si è mai fusa con altre, né ha per qualche ragione interrotto temporaneamente le programmazioni, e tutto ciò nonostante la Seconda Guerra Mondiale, l’alluvione del 1951, e, molto più recentemente, la pandemia. Proprio per dare il giusto risalto a questa piccola ma gloriosa istituzione culturale rodigina, è nato il libro di Nicoletta Confalone, nonostante già gli 85 anni fossero stati oggetto di un’appassionata ed esaustiva pubblicazione di Sergio Garbato, uscita appunto nel 2007. Certo, mancava comunque il resoconto dei 15 anni successivi al 2007, ma l’intenzione dell’autrice è stata quella di porsi in una prospettiva diversa, creando una sorta di album di famiglia, che, come tale, a fianco dei testi propone anche tante belle foto, oltre ad una autentica gemma: una serie di autografi illustri, estratti dai libri delle firme, dove i concertisti immancabilmente dal 1922 lasciano una dedica o un pensiero. La scelta è stata ardua, con 1125 concerti all’attivo, tutti meritevoli di attenzione, e dà la misura dell’importante cammino percorso dall’Associazione.

E la presentazione di lunedì non sarà la classica conferenza, ma si svolgerà proprio come un racconto, in cui la Confalone accompagnerà il pubblico fra aneddoti emblematici, difficoltà economiche e gloriosi concerti, il tutto contrappuntato da un quintetto composto dai Violoncelli di Rovigo Cello City, con Michele Ballo, Anna Benciolini, Caterina Colelli, Elisa Fassetta e Kiara Kilianska, a ricordare, se ce ne fosse bisogno, che questo libro, come tutto il festival, è dedicato a Luca Simoncini, violoncellista sommo e didatta illuminato.

Il libro Cent’anni di musica non è in vendita, ma ne verranno omaggiati tutti i soci, e insieme tutto il pubblico presente all’evento di lunedì, e sarà presto presente in tutte le biblioteche polesane, grazie alla sensibilità della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, che ne ha permesso la realizzazione, insieme al sostegno economico della Regione del Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo, con partner tecnici Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico/Zona ad ingegnosità collettiva e il patrocinio dell’Accademia dei Concordi.

