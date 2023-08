La conferenza si terrà presso il giardino esterno dell’osservatorio astronomico “Vanni Bazzan”

Venerdì 25 agosto 2023 alle ore 21:30 prosegue il ciclo di incontri “Spaziando”, durante i quali esperti e studiosi di fama internazionale illustrano le ultime novità e le più recenti scoperte astronomiche. In questo incontro avremo come ospite Mia Tosi, ricercatrice presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, che ci parlerà della scoperta del Bosone di Higgs e delle sue implicazioni nella vita di tutti i giorni.

Durante la conferenza si farà una chiacchierata per immergerci nel mondo della ricerca di base nel campo delle interazioni fondamentali fra le particelle elementari che unisce ricercatori da tutto il mondo al CERN a Ginevra. Parlare della scoperta del bosone di Higgs e delle sue proprietà, da un lato permette di comprendere la struttura e gli scopi degli esperimenti della fisica delle particelle, e dall’altro è un modo per mostrare come la ricerca fondamentale comporti avanzamenti tecnologici in molti altri campi di cui tutti beneficiamo.

Mia Tosi è Ricercatrice presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, associata INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), membro ordinario dell’Accademia dei Concordi e socia onoraria del Gruppo Astrofili Polesani. Dal 2008 fa parte della collaborazione CMS, uno degli esperimenti che nel 2012 hanno scoperto il bosone di Higgs. Si occupa della presa dati, dello sviluppo di tecniche di ricostruzione delle traiettorie delle particelle. Ha partecipato all’analisi dei dati per lo studio del bosone di Higgs e a ricerche di produzione di Materia Oscura.

La conferenza si terrà presso il giardino esterno dell’osservatorio astronomico “Vanni Bazzan” in via Sinesio Cappello 12, S. Apollinare (RO). Al termine della conferenza l’osservatorio sarà aperto al pubblico.

Ingresso gratuito ad offerta libera.