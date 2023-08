Domenica 20 agosto alle ore 21, nello spiazzo tra chiesa e canonica

Il progetto è fondato da un’idea del musicista badiese Mario Marcassa , coinvolgendo musicisti professionisti ed intende proporre al pubblico cover brani di Pop/Rock in chiave artistica di alto profilo, con una raffinatezza e una ricerca sonora pari solo all’originale, ma con una propria personale re-interpretazione.

I brani sono tratti dai repertori di Amy Winehouse, Whitney Houston, Anouk, U2, Leonard Cohen, Cranberries, Lady Gaga, Mina, Giorgia, Alan Parsons, ecc…

Il trio è composto da: voce di Denise Turrini, David Cremoni alla chitarra, Mario Marcassa al basso.

(Mario Marcassa:Musicista, compositore, insegnante e tecnico del suono, diplomato in Contrabbasso, co-fondatore e bassista dell’oramai noto gruppo jazz-fusion del Luca Donini Quartet, gestisce dal 1987 lo storico Studio di Registrazione CAT SOUND a Badia Polesine, premiato per diversi anni dalla rivista JazzIT tra i migliori studi italiani, ha inciso circa 80 album come bassista e contrabbassista ed è docente di ruolo di Musica presso la scuola Secondaria di I° “Frattini” di Legnago (VR). Alcune sue composizioni di musica classica per immagini vengono tuttora programmate in alcuni palinsesti televisivi della RAI.)