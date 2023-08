Dal 12 al 15 agosto molte realtà del Sistema Museale saranno aperte

Molte le realtà del Sistema Museale Provinciale Polesano (SMPP) che nel periodo dal 12 al 15 agosto manterranno aperte le loro porte per accogliere i visitatori nei normali orari di accesso al pubblico e, in alcuni casi, pianificando anche aperture straordinarie. Un’occasione da non perdere per chi non trascorrerà il ponte di Ferragosto al mare o in montagna e, rimanendo in Polesine, vorrà approfittare delle giornate di festa per scoprire le tante bellezze che caratterizzano il vasto patrimonio culturale della rete museale coordinata dal Servizio Cultura della Provincia di Rovigo.

Già a partire dalla giornata di sabato, in tutto il territorio non mancheranno le opportunità per immergersi nella storia, nell’archeologia, nell’architettura o nella pittura. Partendo dal Delta del Po, si segnala che il Museo della Corte di Ca’ Cappello (Porto Viro) sarà aperto sia sabato che domenica, con orario 9.30-12.30 e 15-17. Prenotando con anticipo, si potrà visitare anche l’interessante Museo-Laboratorio l’Ocarina di Grillara di Ariano nel Polesine, anche nel giorno di Ferragosto. Restando in zona, si può fare tappa al suggestivo Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendraim (Taglio di Po), aperto sabato, domenica e nel giorno di Ferragosto con orario 9.30-12.30 e 15-18. Ampia la proposta del Museo Archeologico Nazionale di Adria: oltre al consueto orario di visita di sabato 12 agosto (8.30-19.30), sono previste aperture straordinarie nelle mattinate di lunedì 14 e martedì 15 agosto, con primo ingresso alle 10.30 e chiusura alle 13.30. Per l’intero ponte il Septem Maria Museum all’Ostello Amolara di Adria sarà aperto in orario 9.30-15.30. A Villadose sabato mattina, dalle 10 alle 12, si potranno ammirare i reperti del bel Museo Archeologico della Centuriazione Romana. Chi preferisce le temperature miti della sera avrà la possibilità di scoprire il Museo delle Acque di Crespino, aperto lunedì 14 dalle 21.30 alle 23.30.

Molteplici le attrazioni culturali a Fratta Polesine. Sia la splendida Villa Badoer che la Casa Museo Giacomo Matteotti accoglieranno i visitatori sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; dopo la chiusura del lunedì, la villa palladiana e il museo dedicato al celebre politico polesano riapriranno il giorno di Ferragosto con i medesimi orari. Per visitare durante il ponte di Ferragosto il Museo Archeologico Nazionale, ospitato nella barchessa settentrionale della stessa Villa Badoer, c’è solo l’imbarazzo della scelta: sarà aperto dal 12 al 15 agosto con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria alle 19). Il vicino Ecomuseo Mulino Al Pizzon nel corso del fine settimana e nella giornata di lunedì garantirà la normale apertura su prenotazione con servizio di guida, mentre martedì 15 agosto sarà visitabile anche senza prenotazione dalle 10 alle 19.

Proseguendo verso ovest l’ideale viaggio tra i musei del Sistema Museale Provinciale, si può giungere alla Collezione “E. Balzan” di Badia Polesine che, oltre alle regolari aperture diurne il sabato e la domenica con orari 10-12.30 e 15.30-19, ha previsto un’apertura straordinaria serale sempre sabato 12 agosto per ospitare la rassegna “Salotti d’arte”, inserita nel 77° Ferragosto Badiese: nell’occasione saranno proposte tre visite guidate alle 21, 22 o 23 con prenotazione obbligatoria.

A Castelnovo Bariano si potrà visitare il Museo Civico Archeologico sia sabato 12 che domenica 13 agosto, nei consueti orari mattutino (9-12) e pomeridiano (15-19); accessi possibili anche lunedì 14 agosto agli stesi orari ma solo su prenotazione. A pochi chilometri di distanza il Museo della Giostra di Bergantino svelerà ai visitatori tutta la sua magia nella normale apertura del sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30.