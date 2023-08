Martedì 8 agosto a San Bellino nel parco Luigi Masetti

Come un’esplosione vulcanica, in una nera notte di cenere e lapilli, forgiato dal fuoco in un sound di potenza allo stato solido, arriva la data polesana del Vesuvia tour della poliedrica Maria Di Donna, in arte Meg, simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale a sfondo elettronico. L’artista napoletana è ospite della rassegna Tra ville e giardini 2023 e si esibisce live al parco urbano Luigi Masetti di San Bellino, comune che rientra in trionfo nella rete organizzativa della rassegna di eccellenza della Provincia di Rovigo, Ente Rovigo Festival, Regione Veneto e Fondazione Cariparo: martedì 8 agosto, alle 21.30. In line-up: Meg, alla voce e al synth; Marco Fugazza, al synth, batteria elettronica e mixer. Il concerto sarà eccezionalmente introdotto dall’esibizione di Liede, nome d’arte del cantautore torinese Francesco Roccati, che presenta il suo secondo album Testacoda, uscito a gennaio. Prevendita biglietti su diyticket.it. La biglietteria fisica in loco apre alle 20.

A fine concerto è prevista la visita guidata gratuita alla Basilica di San Bellino, nello spirito di valorizzazione del territorio polesano della rassegna Tra ville e giardini.

Nel corso della sua carriera Meg, autrice, cantante e produttrice ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”, contaminazioni tra diversi stili e generi, sempre però con la musica elettronica a fare da filo conduttore. Al suo attivo ha otto album, quattro come vocalist dei 99 Posse e quattro da solista, autrice di musica e testi, con collaborazioni importanti. In questo live, Meg ripercorre tutta la sua carriera musicale, focalizzandosi però sul suo ultimo lavoro, che da il titolo al tour, l’album Vesuvia (2022, Asian Fake/Sony Music). “Vesuvia nasce dalla costante minaccia che tutto ció a cui tieni possa svanire d’improvviso, scrive Meg. Questo è il destino di chi vive vicino a un vulcano, ma Vesuvia quando esplode non porta devastazione, non sputa lapilli e cenere. La sua lava è composta da pentagrammi. La sua lingua di fuoco non devasta villaggi, ma fa danzare chiunque la sfiori”. I brani ruotano tutti attorno ad un sound dark ed elegante: i sintetizzatori, le batterie elettroniche distorte, gli arpeggiatori e la vocal production sono stati studiati ad hoc per creare l’habitat ideale di VESUVIA, che le niente come le parole della stessa Meg possono definire. “Una tana scura, una casa-cratere, un tempio nascosto in cui accadono riti solenni, dove si piange per un mondo che va a rotoli e dove si ride fino alle lacrime, perché la vita è un magma di macigni di dolore e gioia leggera.”

Val la pena si soffermarsi anche sull’opening act di Meg, il cantautore Liede, indicato come astro nascente dell’indie pop italiano, ma mai esploso veramente. Pochi ricordano che è co-autore del brano “Parole dette male”, interpretato da Giorgia a Sanremo 2023. L’album Testacoda ha un’anima notturna, elettronica, alt-pop, che gira per i locali notturni di Torino.