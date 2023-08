Arriva a Rosolina Mare la rassegna per grandi e piccini

L’estate del litorale rodigino sarà all’insegna di performance spettacolari e mozzafiato: dal 3 al 13 agosto in via del Leccio a Rosolina Mare approda il circo contemporaneo di Spectacular Circus, la rassegna per grandi e piccini promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco della Città di Rosolina in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Gli appuntamenti di Via del Leccio 32, con inizio alle ore 21.00, prendono il via dal 3 al 6 agosto con Circo El Grito-Wu Ming-Cirro e il loro L’uomo calamita, un supereroe che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito. Si prosegue il 7 agosto con la Compagnia Rasoterra in BOA, una riflessione sulla felicità che si trasforma in una proposta per affrontare la difficoltà a partire dal nome di questo salvagente: un momento di divertimento istantaneo, ma anche una riflessione su come divertirsi nella vita. Dal 10 al 13 agosto invece è la volta di Liminal, in cui Circo El Grito esplora uno spazio di confine tra sonno e veglia, dove una donna sola vive in un circo abbandonato e descrive un universo così obliquo da diventare sogno.

Gli appuntamenti di Frontemare Via del Leccio, con inizio alle ore 19.00, si aprono il 3 e 4 agosto con la Compagnia Rasoterra che propone Happiness, uno spettacolo-strumento per l’ottimismo, che porta in scena il tentativo perpetuo di vincere una sfida, l’orgoglio del non voler mollare, l’emozione di avercela fatta; e proseguono il 5 e 6 agosto con Humberto Jimenez Rios in El Aletreo, in cui il performer esplora nel mondo dei libri le infinite possibilità che sorgono dentro di loro: mondi pieni di meraviglia per ricordare quanto sia bello giocare sentendosi libero.