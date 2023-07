Venerdì 28 ad Adria ai giardini Zen storia di sorprese musicali

Serata super energetica con un mix musicale sorprendente di ritmi e sonorità dal mondo, difficilmente inquadrabile. Loro sono gli Aprés la classe e portano in Polesine il live tour “La festa patronale”. È la quinta data di Tra ville e giardini 2023, rassegna della Provincia di Rovigo ed Ente Rovigo festival, in partnership coi 15 comuni (in questa data, con la città di Adria), fissata per venerdì 28 luglio, alle 21.30, ai Giardini Zen. La line up è così composta: Francesco Cesko Arcuti, voce, synth e chitarre; Valerio Combass Bruno, voce e basso; Marco Puccia Perrone, voce e fisarmonica; affiancati da Gianmarco Serra, Manu Funk e Paco Carrieri.

Gli Apré la classe (dal francese, Doposcuola: Cesko è franco-salentino ed il gruppo voleva un nome dal respiro internazionale) sono una band salentina, fondata nel 1996 ad Aradeo, nel cuore della provincia di Lecce. Iniziano con un genere ska-punk, ma poi virano ed integrano le loro sonorità in una continua ricerca musicale verso l’imprevisto mai banale. Un indie rock molto patchanka, ossia un mix di suoni e ritmi latino/rock/reggae, con espressione rap e perfino etno-pop, come nell’ultimo singolo “La festa patronale”, la titletrack che da il titolo al tour. Cantano in francese, inglese, italiano e spagnolo, oltre che in dialetto salentino, caratteristica che li contraddistingue nel panorama nazionale ed internazionale.

Nell’intento di “suonare internazionali” non solo assorbono la world music, ma sfruttano la diversa metrica e la diversa fonetica delle lingue straniere per trovare nuove sfumature. Nei testi, passano disinvoltamente da temi leggeri a quelli impegnati, dalla felicità alla malinconia. Il concerto di Adria avrà in scaletta una sintesi dei loro più grandi successi, di ormai quasi vent’anni di carriera, a partire da Paris (2002), che venne scelta come sigla iniziale de “Le Iene” di Italia 1, nella stagione 2006. Tra le altre hit ci sono Ricominciamo, cover di Adriano Pappalardo, “Ci 6 solo tu”, Mammalitaliani, Nada Contigo, “Lu sule, lu mare, lu jentu”, “La luna cadrà”, “L’estate dei miracoli”. Tra le tante collaborazioni, spiccano quelle con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Sud Sound System, Caparezza, Manu Chao.

“La festa patronale” è il brano pubblicato lo scorso maggio, realizzato insieme all’orchestra popolare Notte della taranta. Una ballad dalle sonorità sorprendenti e vivaci che offre un ritratto della festa in onore del santo protettore: omaggio al tesoro spirituale della tradizione dei paesi del meridione italiano. Il brano descrive l’accompagnamento della statua del santo, col clero in testa, seguito dai rappresentanti delle istituzioni e dai notabili locali, banda e confraternita. Infine i fedeli che, in religioso silenzio, incedono creando una fila ordinata scortata da ali di folla.