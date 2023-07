La musica deve dare voce a chi non ne ha

Manuel Agnelli è stato il protagonista dell’ultima giornata di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, lo storico festival che unisce musica e diritti umani e che si è concluso domenica sera a Rovigo nell’ambito della prima edizione della “Settimana dei diritti umani”, una manifestazione multidisciplinare per promuovere una cultura universale dei diritti umani che si è svolta dal 17 al 23 luglio.

Agnelli ha ricevuto il Premio Amnesty International Italia 2023 nella sezione Big, per il suo brano “Severodonetsk”, una canzone che mette l’essere umano al centro, dando voce alle vittime di violenza e sofferenza, rendendole le vere protagoniste, al di sopra della geopolitica e delle ragioni di stato.

Manuel Agnelli è stato ospite della conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di domenica 23 luglio presso la Sala della Gran Guardia, dove ha incontrato il pubblico e i giornalisti insieme a Francesca Corbo di Amnesty International Italia. Insieme a loro anche Michele Lionello, direttore artistico del festival, ed Edoardo Gaffeo, sindaco del Comune di Rovigo.

In questa occasione Agnelli ha dichiarato: “La musica possiede l’eccezionale capacità di dare voce a chi non ne ha. La vittoria del Premio Amnesty – Voci per la Libertà rappresenta un riconoscimento di grande valore per me, poiché premia la qualità dei contenuti e mi ha fatto sentire nel mio piccolo utile.

In particolare, il brano vincitore è nato da una reazione alla narrazione della guerra sui media, che troppo spesso trascurano la sofferenza umana che ne deriva. Ho cercato di raccontare delle sensazioni, che spesso sono quelle che passano in secondo piano.

La vittoria del Premio dimostra che la musica può essere una leva efficace per sensibilizzare e generare un cambiamento, e costituisce un importante riconoscimento per chi utilizza la propria arte per lottare a favore della libertà e dei diritti umani.”

Francesca Corbo di Amnesty International Italia ha aggiunto: “Il Premio a Manuel Agnelli mostra, ancora una volta, come la musica sia uno strumento potente per diffondere i diritti umani. L’esistenza di questo riconoscimento, ormai al suo 21esimo anno di età, è la prova di come i diritti umani siano qualcosa che artiste e artisti hanno a cuore e che la retorica dei musicisti che devono solo cantare o degli attori che devono solo recitare è qualcosa di ormai vecchio e superato. La musica, come tutta l’arte in generale, è sempre più una preziosa alleata per chi non vuole restare in silenzio davanti alle ingiustizie e per dare voce priorio a chi non ne ha”.

La serata è poi proseguita sul palco di Voci per la Libertà in Piazza Vittorio Emanuele II, dove Agnelli si è esibito in un suo brano e dove è stato proiettato in anteprima il videoclip di Severodonetzk”.

A seguire, prima della premiazione ufficiale, si è svolta la finale della sezione emergenti del Premio Amnesty, che ha visto in gara Buva da Cerignola con “Sud”, Cenere da Bologna con “Chi lo decide chi siamo?”, Cocciglia dall’Aquila con “La mia giostra”, La Malaleche feat. Diva Eva da Milano con “Cuentalo”, Obi da Torino con “Attimo”, selezionati da una ampia e qualificata giuria nelle due semifinali di venerdì e sabato.

“Grazie alla Settimana dei diritti umani, per sette giorni Rovigo è diventata davvero la capitale dell’arte e della cultura a favore dei diritti umani. Abbiamo avuto un riscontro incredibile in tutti gli appuntamenti che hanno caratterizzato il festival, una grande partecipazione per una proposta culturale di assoluta qualità. Il gran finale con ‘Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty’ è stata la ciliegina sulla torta, con Piazza Vittorio Emanuele gremita di un pubblico attento e partecipe”, ha dichiarato Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà.