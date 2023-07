Uno spettacolo della veneziana Pantakin il 25 luglio a Villanova del Ghebbo (Ro)

Un’opera teatrale deve essere il luogo dove il mondo visibile e invisibile si toccano e si urtano. Lo diceva il drammaturgo armeno Arthur Adamov. E lo dimostra la rassegna Il teatro siete Voi 2023-Voglia di vivere che torna a Villanova del Ghebbo, martedì 25 luglio, alle 21, nell’area verde accanto al palazzetto dello sport, con una commedia brillante del non-verbale intitolata “Tre maggiordomi e un bebè”. Biglietto unico di tre euro al botteghino, aperto in loco alle ore 20.15.

“Tre maggiordomi e un bebè” è prodotta dalla veneziana Pantakin teatro, molto a proprio agio con questa rappresentazione a metà strada tra la commedia brillante ed il teatro di maschera della Commedia dell’arte, dove però, le maschere non sono quelle goldoniane, bensì quelle psicologiche dei clown di derivazione circense. Una trama teatrale comica, infarcita di richiami all’arte della clownerie. Tutto senza dialoghi, nella miglior tradizione. Lo spettacolo è adatto ad ogni pubblico. La regia è dell’inesauribile Emanuele Pasqualini, che è anche nel cast, insieme a Carla Marazzato e Manuele Candiago.

“Tre maggiordomi e un bebè” è la storia di tre aspiranti maggiordomo, che tecnicamente sono tre clown Augusti (la personificazione della goffaggine e dell’anarchia), che cercano di confrontarsi con il più classico dei clown Bianchi, una figura quasi mitologica sia per perfezione, che per discrezione: il Maggiordomo. Il maggiordomo, stile inglese, è sempre impeccabile, attento al dettaglio ed elegante nei movimenti. Mettiamo di essere all’open day di una Scuola internazionale di maggiordomi, i cui allievi, i clown Augusti, sono un ex domatore di circo in pensione, una cameriera entusiasta che sogna di diventare una vedette ed un ex mago dalle mani fatate che gioca a fare il Casanova. Per diventare maggiordomo i tre Augusti vengono sottoposti a prove durissime e devono affrontare sfide di abilità impossibili. Ma, soprattutto, c’è una prova terribile, che li attende: accudire il bebè del proprio datore di lavoro. E qui ne inventeranno di ogni tipo pur di impedire che il frugoletto mandi a monte la loro scalata verso il successo. Lazzi, giochi di magia, trasformazioni e animazione di oggetti vari, tutte le follie più sgangherate per dare la stura al divertimento del pubblico, trasportandolo in un mondo trasognante e parallelo.