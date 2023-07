Martedì la proiezione di “Pets 2”, nella frazione di Rovigo, conclude un viaggio tra film e festa

Il viaggio di “Cinema in giro”, il tour estivo del cinema teatro Duomo di Rovigo, si conclude martedì 25 luglio a Borsea. Sarà una grande festa a concludere la rassegna itinerante, che ha toccato parchi, piazze e corti a Rovigo e dintorni.

Appuntamento in via Savonarola, 131, sul retro della chiesa, come sempre dalle 18.30 per aprire la serata con animazione e giochi, curati dall’oratorio di Borsea e dalla Pro Loco. Al termine ci si potrà fermare a mangiare, portandosi la cena al sacco o approfittando dello stand gastronomico. La proiezione inizierà alle 21, con il film d’animazione “Pets 2”, in cui il cagnolino Max vuole proteggere il suo nuovo padroncino, dando vita ad una serie di avventure e problemi.

“Cinema in giro” è organizzato dal cinema teatro Duomo e da Zico, grazie alla preziosa collaborazione operativa delle parrocchie del Duomo, di San Pio X, di San Bortolo e di Borsea, dell’azienda agricola La Bocalina e di Prolife Park, che hanno ospitato le sei tappe del tour e collaborato alle attività di animazione con i bambini.

Come nella precedente esperienza di “Cinema al parco”, anche qui il partner logistico è Euganea Movie Movement con il suo grande schermo e il furgoncino che alimenta l’impianto con energia solare. Quest’anno è stato possibile sostenere la rassegna grazie alle offerte raccolte all’ingresso e grazie agli sponsor che hanno creduto nella proposta: Assipool Sas, Babylon Lingue, Banca Adria Colli Euganei, Eliocopy Cart’è, Ottica Toffoli e Pizzeria Vescovado.

La prima tappa, il 16 giugno, si è svolta in parte ai campi sportivi della parrocchia del Duomo, in parte dentro allo stesso cinema Duomo, a causa del temporale durante la proiezione. Le altre date, invece, si sono svolte interamente all’aperto: a San Pio X in piazza Perosi e con una escursione naturalistica del WWF al parco Diritti dei Bambini, a San Bortolo nell’incantevole chiostro del monastero degli Olivetani. L’evento speciale di Adria ha avuto come set l’azienda agricola La Bocalina, in un clima da “ganzega”, ossia da festa di campagna. Infine l’evento nel verde del Prolife Park di Roverdicré, inserito nella Settimana dei diritti umani.

L’ultima data a Borsea sarà occasione per salutare il pubblico e invitare grandi e piccoli all’apertura della terza stagione della sala cinematografica in centro a Rovigo, prevista per metà settembre, con alcuni grandi eventi già in fase di programmazione.