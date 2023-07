Nella cornice verde dell’argine del Po in piazza Di Vittorio

Al grido di “Un bambino che vede il teatro è un bambino felice”, la rassegna itinerante Il teatro siete voi 2023-Voglia di vivere presenta Café Rouge, spettacolo di circo teatro per tutti di Circo Bipolar, un’eccellenza del panorama nazionale. Ultima ed imperdibile data, giovedì 20 luglio, alle ore 21 nella cornice verde dell’argine del Po, in piazza Di Vittorio a Stienta (Ro). Ingresso con biglietto di tre euro, acquistabile in loco dalle ore 20.15. Info e prenotazioni a ViviRovigo prenotazione@ilteatrosietevoi.it o al numero 347 6923420 (anche whatsapp.

Lo spettacolo, le cui immagini campeggiano sulle locandine della rassegna, è il simbolo di questa stagione estiva de Il Teatro siete voi, progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, in partenership con Provincia di Rovigo-RetEventi, Arteven-Mic-Regione Veneto, il contributo d Fondazione Cariparo, Fondazione Rovigo cultura, Fondazione Banca del monte e la partecipazione di otto comuni che ospitano gli spettacoli.

“Café Rouge” è una sequenza di numeri circensi acrobatici legati da un filo narrativo, incrociati col teatro di strada, e mixati con una vena poetica, a tratti umoristica.

Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria, lo spettatore è trasportato in una dimensione dove terra e aria si fondono, creando un’atmosfera di divertimento e suspense. In scena c’è una coppia di professionisti delle arti circensi: Costanza Bernotti, elegante acrobata, tessutista aerea e trapezista; Premio Circ-up per giovani artisti circensi internazionali nell’edizione 2012 del Golden Circus Festival a Roma; già insegnante di tecniche aeree alla Scuola nazionale di circo di Liana Orfei, è attualmente insegnante di trapezio ballant alla Scuola di circo Flic di Torino.

In duo (e in coppia) con Costanza va in scena Shay Wapniaz, giocoliere, equilibrista, recordman delle sette clave in aria, attivo sia in Italia che all’estero; ha studiato con artisti come Iris Ziordia (Le CirQue plume, circo francese che si fonda sulla trasmissione di armonia e benessere allo spettatore), Jorge Silvestre, Stefan Sing, Oscar Diguez, Emilia Tau, Roxana Kuwen, Milo scotton e Emiliano Ferri, Endika Salazar; collabora come insegnante nel corso professionale della Scuola di Circo Flic e dell’Accademia Materiaviva.