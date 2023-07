Martedì 18 luglio, alle 21.30 nella piazza di Largo Europa a Ca’ Tiepolo

Una storia di partenze e di ritorni, che ben si ritaglia per il Polesine: terra che ha visto partire intere famiglie, in diverse ondate migratorie da fine Ottocento agli anni 50 del Novecento, prima verso l’America latina, poi verso l’Agro Pontino e, dopo la famigerata alluvione del 1951, verso l’allora triangolo industriale.

È la medesima storia di emigrazione narrata da Cesare Pavese nel suo capolavoro “La luna e i falò” (1949), che è diventato un pezzo di prosa a cura di Andrea Bosca e Paolo Briguglia, con la produzione indipendente di Bam Teatro (2020). Lo spettacolo approda per la prima volta in Veneto, grazie al cartellone di Tra ville e giardini 2023, la rassegna culturale itinerante della Provincia di Rovigo ed Ente Rovigo Festival. Unica data: In scena Andrea Bosca, diretto da Paolo Briguglia. Prenotazione biglietti su diyticket.it, acquistabili anche in loco, dalle ore 20 fino esaurimento posti. La location, nuova per la rassegna, rappresenta quasi un site specific per questo monologo, pensato proprio per una piazza, dove si sofferma il protagonista.

“La luna e i falò” è ambientato a ridosso della Liberazione, nelle Langhe sventrate dalla guerra appena terminata e dalla miseria, e racconta del ritorno a casa di Anguilla (del protagonista si conosce solo questo soprannome), emigrato in America dove ha fatto fortuna. Il suo è un viaggio a ritroso, tra i luoghi e le tracce dell’infanzia, che prova a riannodare tra memorie sbiadite ed emozioni perse, nel tentativo di riappropriarsi di una identità e sentirsi parte di una comunità originaria.

“La storia raccoglie lo smarrimento misto a malessere che è comune all’uomo contemporaneo, scrive il co-autore Paolo Briguglia, che ne firma la regia. Ho ritenuto opportuno raccontare il qui e ora della voce narrante, trasformando il palcoscenico nella piazza del paese su cui Anguilla (che nessuno conosce e nessuno più riconosce), fa il suo arrivo. Il pubblico diviene l’interlocutore curioso a cui restituire la memoria del proprio vissuto e la memoria di quei luoghi nei tempi della sua assenza. Emerge lo strato profondo che un autore immensamente grande come Cesare Pavese ha voluto rappresentare: il senso della vita, l’andarsene, il tornare, l’essere straniero, il bisogno di una identità radicata, che si rifletta nelle persone e nei luoghi, che ci hanno visto diventare uomini”.