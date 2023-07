Terzo appuntamento della rassegna Il Teatro siete Voi 2023

Cambio di scena e di spettacolo. Il terzo appuntamento della rassegna il teatro siete voi 2023 , Voglia di vivere, questa settimana si trasferisce a Canda, nel giardino delle ex scuole elementari, dove giovedì 13 luglio, alle 21 presenta Pandifiaba con Daniele Tessaro per la compagnia Matricola zero. Pandifiaba è uno spettacolo classico di teatro-narrazione dove i bambini sono chiamati ad interagire con l’attore in scena. Adatto a famiglie con bambini dai tre anni in su. Ingresso con biglietto di tre euro al botteghino. Prenotazioni e informazioni a ViviRovigo al numero 3426923420 (anche whatsapp) o prenotazioni@ilteatrosietevoi.it .

Pandifiaba è una produzione della Compagnia padovana Matricola zero col Teatro stabile del Veneto: la trasposizione teatrale di un progetto nato ai tempi del lockdown, quando i palcoscenici reali erano chiusi e si son spalancate le piattaforme on-line. Nei panni del mago Pandifiaba c’è l’attore Daniele Tessaro; alla regia Maria Celeste Carobene. Lo spettacolo è organizzato da “Il teatro siete voi” di Irene Lissandrin, con ViviRovigo, Provincia di Rovigo e Arteven circuito regionale multidisciplinare, in partnership col Comune di Canda.

Pandifiaba, mago strampalato, è alla ricerca di tre ingredienti misteriosi per preparare la pozione della Frizzagioia, che scaccia i cattivi pensieri; ma le tre sostanze sono nascoste nelle favole tradizionali tramandate da popoli lontani, che Pandifiaba ha ascoltato durante i suoi viaggi. Così Pandifiaba racconta e tramanda ai piccoli spettatori storie di magia e fantasia, dove son nascosti gli ingredienti da cercare, ma anche importanti lezioni sull’armonia e la pace tra i popoli. Riuscirà Pandifiaba a comporre la pozione della Frizzagioia? Con l’aiuto dei bambini ed un pizzico di magia, tutto è possibile.