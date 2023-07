Organizzato dal Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo a favore della Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti di Faenza, duramente colpita dall’alluvione del 16-17 maggio

Nella cornice di grande suggestione e bellezza acustica e visiva di Piazzale San Bortolo si è tenuto martedì 27 giugno il secondo evento di Musicainsieme alla Scuola Sarti organizzato dal Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo a favore della Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti di Faenza, duramente colpita dall’alluvione del 16-17 maggio. Protagonisti di FIATI IN CONCERTO, questo il titolo della serata, la Venezze Young Wind Band diretta alternativamente da Jacopo Borin e da Simone Caparrucci e l’Orchestra di Fiati “F. Venezze” diretta da Stefano Romani, per il coordinamento di Daniela Borgato.

L’impaginato, dedicato prevalentemente a celebri colonne sonore di film e culminante in alcune pagine di Ennio Morricone, e pertanto assai attrattivo per un pubblico vasto e non omogeneo, ha messo in luce la solidità di esecuzione delle due compagini nelle varie sezioni legni, ottoni e percussioni, sia per quanto riguarda gli aspetti di tecnica strumentale d’insieme e solistica, sia per la partecipazione emotiva con momenti musicalmente di grande intensità espressiva nei principali “soli” dei temi.

Al termine di ogni brano lunghi e calorosi sono stati gli applausi degli intervenuti – oltre duecento persone – ripagati da ben tre bis nei quali le due formazioni si sono congiunte sotto la sicura bacchetta di Stefano Romani, rispecchiando in tal modo il gesto di fratellanza sia all’interno dello stesso Conservatorio tra i più piccoli studenti dei corsi di formazione di base e propedeutici, quelli iscritti ai corsi accademici di primo e di secondo livello, oltre ad alcuni ex studenti già diplomati e – oltre a Borgato e Romani – al docente Valerio Maini che hanno voluto con la loro presenza arricchire l’organico, rinforzando l’espressione di comunione non solo interna al Venezze ma anche di generosa solidarietà con la scuola di Faenza.

Un particolare ringraziamento va a don Andrea Varliero per l’accoglienza e per il bel messaggio finale sui valori della musica e ai tecnici Roberto Borgato e Alberto Previato che hanno generosamente donato l’assistenza audio e alle luci nel corso della serata.

Il concerto di un’orchestra di fiati, come ha invece ricordato Giuseppe Fagnocchi, ha assunto un particolare significato nella condivisione con la Scuola Sarti, ora aperta a numerosi linguaggi musicali, ma costituita negli ultimi anni dell’Ottocento prioritariamente come centro di formazione della banda municipale, e il pubblico ha corrisposto ai richiami alla scuola alluvionata con grande generosità sia negli applausi sia anche con un gesto concreto, così come nel concerto del 19 giugno, consistente in un complessivo significativo contributo in denaro alla ricostruzione che, unitamente ai doni consistenti in partiture, libri di argomento musicale, cd e dvd offerti dal Conservatorio Venezze e dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, è stato consegnato presso la sede della Sarti al suo Direttore M° Donato D’Antonio, il quale ha ringraziato per la sensibilità dimostrata da parte degli intervenuti ai concerti e delle due istituzioni accademiche.