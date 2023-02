In programma la presenza di 16 autori di fama nazionale e internazionale. La rassegna apre il 3 febbraio a Costa di Rovigo

Andreoli, Martelli e Vianello ma anche Aggio, Pivetti, Rossi Albertini e Zazzaroni: sono tra alcuni degli ospiti della XVII edizione di Polesine Incontri con l’autore, una rassegna in programma dal 3 febbraio al 6 maggio. Sono diciannove i Comuni coinvolti in questa nuova edizione, che quest’anno vedrà il coinvolgimento di sedici autori di fama nazionale e internazionale. Un programma ricco e vario in termini di tematiche affrontate, pensato e voluto per portare, anche nei Comuni più piccoli, una rassegna di qualità capace di coinvolgere attivamente i cittadini.

Apre la rassegna, il 3 febbraio, l’incontro a Costa di Rovigo con Andrea Vianello. Il noto giornalista, al Teatro Comunale Rossi, presenterà Storia immaginaria della mia famiglia (Mondadori, 2022). Un libro che restituisce, attraverso gli occhi di un bambino, le atmosfere e il clima culturale di una stagione irripetibile della vita sociale e culturale italiana. Modera Irene Lissandrin.

Da Costa di Rovigo la manifestazione si sposterà a Lendinara con due incontri: il 4 febbraio lo psichiatra di fama internazionale Vittorino Andreoli, con Lettera a un vecchio (Solferino, 2023) ha l’obiettivo di rendere consapevole ogni vecchio della straordinarietà di aver rag- giunto questa fase della vita. Fase densa di sentimenti ed elaborazioni del pensiero, che non deve vedere come tema focale la morte, bensì il desiderio dell’anziano di essere utile nel pre- sente. Modera Elena Fioravanti.

Di grande attualità si preannuncia l’appuntamento del 6 febbraio con Claudio Martelli che con Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La nave di Teseo, 2023), darà un significativo commento ai recenti fatti di cronaca in materia di lotta alla mafia. Modera Giorgia Brandolese.

Magnificat (Fazi, 2022) della giovanissima e apprezzata scrittrice, nonché bibliotecaria, Sonia Aggio è un tripudio alla sua terra, il Polesine, e alla grande alluvione del ‘51. L’incontro si terrà il 10 febbraio a S. Martino di Venezze al Centro C.A.S.A. (Ex scuola di Beverare). Modera Gabriele Casarin.

L’Accademia dei Concordi di Rovigo, il 23 febbraio, ospiterà Veronica Pivetti e la sua inesauribile capacità di mettere buon umore, che si conferma anche in Tequila bang bang. Un giallo messicano (Mondadori, 2022). Un racconto o meglio un noir comico, come lo definisce la stessa Pivetti, un omaggio a Tarantino e al suo genere. Modera Fiammetta Benetton. Sognai talmente forte (Mondadori, 2022) è un progetto editoriale Ferro.

Stefano oggi ha recuperato quasi del tutto la vista, racconterà la sua storia, og- getto anche del libro L’odore dell’acido. La mia rinascita dopo l’aggressione (Piemme, 2022) il 4 marzo a Bagnolo di Po al Centro Don Puglisi. Modera Lorenzo Zoli.

Cosa sei disposta a fare per vendicare chi ami? Se lo chiede Chiara Tagliaferri in Strega comanda colori (Mondadori, 2022) che l’autrice radiofonica, coautrice con Michela Murgia del podcast Morgana, presenterà l’8 marzo a Villadose, presso Sala Quadri, sede del Comune. Modera Martina Romagnolo.

Doppio evento con Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del Corriere dello Sport – Stadio e noto giurato di Ballando sotto le stelle. L’11 marzo presenterà Diventare Mourinho. Lui ha cambiato la Roma, la Roma ha cambiato lui (Sperling & Kupfer, 2022) a Porto Tolle alle 17.30, Sala della musica, modera Lorenzo Zoli, e a Canda alle 21.00, Sala della Comunità Don R. Ravara, modera Pier Francesco Bellini.

Tra le attività di scouting letterario e di docenza universitaria Alessandra Selmi trova il tempo anche per scrivere. A Bergantino, Auditorium Comunale, il 18 marzo presenterà Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi (Nord, 2022), un emozionante affresco storico ambientato in un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda. Modera Marco Chinaglia.

Doppio incontro anche per Valerio Rossi Albertini che il 25 marzo presenterà Un pianeta abitabile, Longanesi 2020. Alle ore 17.30 sarà ad Arquà Polesine presso la Scuola Primaria, alle 21.00 a Melara presso Sala Azzurra, per approfondire l’attualissimo e importante tema dei cambiamenti climatici. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati da Cinzia Tani.

Di nuovo musica per Polesine Incontri con l’autore: la rassegna proseguirà con Roberto De Ponti il 30 marzo a Porto Viro, Sala Eracle, e il suo L’ultimo Freddie Mercury (Sperling & Kupfer, 2022). Un omaggio al rock reso ancora più speciale dall’accompagnamento musicale dal vivo. Una serata dove De Ponti racconta di Freddie, cogliendone le verità degli ultimi anni, scremando le falsità di quando era sotto i riflettori. Modera Arianna Ferrari.

Rocco Tanica, tastierista e comico televisivo, meglio noto come membro del gruppo Elio e le storie tese, l’1 aprile darà voce a Non siamo mai stati sulla Terra (Il Saggiatore, 2022) a San Bellino, Biblioteca Comunale. Modera Nicola Cesaro.

Il 15 aprile focus su Gli Stati Uniti con Antonio Di Bella a Crespino alle ore 17.30, Sala Polivalente Comunale, modera Luca Crepaldi e alle 21.00 a Badia Polesine, in Abbazia della Vangadizza, modera Mirka Tolini. Il noto giornalista italiano ci porta idealmente a fare un viaggio oltreoceano per realizzare “l’American Dream!”, ma la cronaca recente solleva legittimi dubbi sullo stato di salute della democrazia americana.

Amore tossico: dietro alle relazioni malate c’è, spesso, una dipendenza affettiva. E’ il tema che approfondisce Ameya Gabriella Canovi, psicologa e autrice di Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva (Sperling & Kupfer, 2022), che presenterà il 19 aprile a Corbola, Biblioteca Comunale. Modera Sarah Crepaldi.

Sarà Hirohiko Shoda, in arte Chef Hiro, a chiudere Polesine Incontri con l’autore. Il 6 maggio in Hiro cartoon food-Le ricette del cuore (Mondadori Electa, 2021), faremo un viaggio tra i sapori dei piatti ispirati alle più popolari serie manga e anime giapponesi. Alle 17.30 a Rosolina, Auditorium Sant’Antonio, modera Paolo De Grandis e alle 21.00 a Castelmassa, Mercato Coperto, modera Annalisa Boschini.

L’ingresso è libero, è possibile prenotare compilando il modulo disponibile a questo link (in caso di raggiungimento del numero di posti disponibili la prenotazione rappresenterà titolo di accesso preferenziale).