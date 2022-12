Ieri il concerto nella chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta, sede di un prestigioso organo Callido opera 239 del 1787

Apertura con un tripudio di colori per il Festival Antichi Organi del Polesine di Asolo Musica, Regione Veneto e Mic. Nella meravigliosa chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta a Loreo, dalla facciata barocca di Baldassarre Longhena, sede di un prestigioso organo Callido opera 239 del 1787, ieri, sabato 3 dicembre, è andato in scena un brillante concerto con la soprano Antonella Rondinone e l’organista Wladimir Matesic. I due artisti hanno scatenato applausi fragorosi e fatto cantare il pubblico sull’Adeste fideles.

Luci abbassate per godere della proiezione su maxi schermo dell’immagine della cantoria dove i due artisti si esibivano, il pubblico è stato accompagnato in un volo sonoro, dai pinnacoli delle cattedrali barocche della Turingia, agli ordinati villaggi della Baviera, alla brulicante pianura Padano-veneta. Alternando brani per solo organo a combinazioni con la voce soprano, il concerto ha messo in massimo risalto le sonorità brillanti del Gaetano Callido, utilizzandone tutti i registri e le ance, pur restando in un programma musicale adatto ad un pubblico ampio.

Con tocco sicuro Wladimir Matesic, concertista di esperienza, ha suonato brani di varie scuole e provenienze, da un Bach giovanile del Preludio alla corale Bwv 691, alla grandiosità di Isfried Kayser (1712-1770) all’ariosità di padre Theodor Grünberger (1756-1820), alla solennità vivace di Gaetano Valerj (1760-1822). La soprano Antonella Rondinone con la sua voce intensa, potente e melodiosa ha aggiunto il pathos delle preghiere più accorate esibendosi nelle Salve Regina di Gabriel Faurè e un brano di Giacomo Puccini, ma anche in Ave verum corpus di Haydn e in una potente La vergine degli angeli di Giuseppe Verdi tratta dall’opera La forza del destino. Applausi fragorosi e scroscianti ad ogni stacco e sorpresa finale col pubblico chiamato a cantare insieme alla soprano il canto popolare natalizio Adeste fideles in segno di saluto.