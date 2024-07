Rovigo: intervento di disinfestazione contro zanzare e zecche

Nelle aree soggette a trattamento saranno posti degli avvisi

Nell’ambito del servizio comunale di disinfestazione contro la zanzara tigre e la zanzara comune, si avvisa la cittadinanza che domani mercoledì 17 luglio dalle ore 23.00 alle ore 24.00 si procederà ad effettuare un intervento di disinfestazione adulticida per la limitazione della diffusione della zanzara ed altri insetti di interesse pubblico in aree pubbliche situate lungo via Maroncelli nel Comune di Rovigo, salvo condizioni meteo avverse.

Nelle aree soggette a trattamento saranno posti degli avvisi.

Tutti i residenti della zona sono invitati ad osservare i seguenti accorgimenti:

• rimanere al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria durante il trattamento;

• tenere al chiuso gli animali domestici ed evitare che escano nelle aree cortilive nelle tre ore successive e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

• non lasciare stesi all’aperto panni od altri indumenti;

• non sostare nelle aree sottoposte a trattamento durante l’intervento e nelle successive 2 ore;

• coprire con teli le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti nelle vicinanze e prima di consumare frutta e verdura procedere ad accurato lavaggio preventivo delle stesse;

Contestualmente all’intervento contro le zanzare sarà effettuato nelle stesse aree anche l’intervento di disinfestazione contro le zecche.