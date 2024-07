Anche quest'anno sarà attiva la stazione dei Carabinieri di Rosolina Mare

La sede della Stazione Carabinieri è nella struttura messa a disposizione dalla locale amministrazione comunale, sita in via dei Pini di Rosolina Mare

Anche quest’anno, nel quadro del dispositivo di potenziamento dei servizi dell’Arma dei Carabinieri nelle principali località turistiche, sarà temporaneamente attivata la Stazione di Rosolina Mare che, unitamente alla Stazione di Rosolina, garantirà una maggiore presenza di militari sul territorio nel periodo estivo.

Tale reparto, alle dipendenze della Compagnia di Adria e che vedrà l’impiego di marescialli e carabinieri tratti nell’ambito del Comando Provinciale di Rovigo, è operativo da oggi 1° luglio fino al 31 agosto 2024, con orario di apertura al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di ogni giorno della settimana, e risponderà al recapito telefonico 0426-68020 (al di fuori degli orari di apertura si potrà, naturalmente, contattare il numero di emergenza 112 della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Adria).

La sede della Stazione Carabinieri – come per gli anni passati – è nella struttura messa a disposizione dalla locale amministrazione comunale, sita in via dei Pini di Rosolina Mare.