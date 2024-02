Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione ufficiale

Gli agenti della Polizia Locale sono dotati di armi. nei giorni scorsi, nella sede del Comando di via , si è tenuta la presentazione ufficiale della consegna delle pistole Beretta Px4, agli agenti del reparto operativo che hanno seguito l’apposito percorso.

Colgo questa occasione – ha detto il commissario prefettizio Gianfranco Tomao -, per salutare il comandante Alfonso Cavaliere, il vice Giampaolo Sprocatti e tutti gli agenti della Polizia locale, ringraziandoli per l’importante lavoro, a volte anche rischioso, che tutti i giorni portano avanti. L’assegnazione dell’arma può dare maggiore sicurezza ma l’augurio che rivolgo a tutti è che non sia mai necessario usarla. Spero che da parte dei cittadini ci sia rispetto, educazione e gentilezza nei confronti di chi contribuisce alla loro sicurezza quotidiana”.

Le pistole, come ha spiegato il comandante Cavaliere, sono in dotazione al personale del reparto operativo, 12 agenti più l’ufficiale. “Mi associo – ha detto – ai ringraziamenti del commissario, a chi ha reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo e al personale che ogni giorno presta servizio per la comunità”