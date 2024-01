Per capire quali soluzioni tecniche adottare e in che misura condividere la spesa

Un tavolo tra enti per affrontare il tema degli allagamenti in via Ariosto, una strada tra via Eridania e via Savonarola a Occhiobello. Amministrazione comunale, Veneto Strade, Consorzio di bonifica e Acquevenete si sono confrontati su un problema sollevato dai residenti a seguito di piogge intense. “Abbiamo promosso questo incontro a cui ha partecipato anche il nostro ufficio tecnico – spiega il sindaco Sondra Coizzi – perché, oltre che a Santa Maria Maddalena, anche a Occhiobello i nostri cittadini vivono seri disagi quando piove copiosamente.

A causa di lottizzazioni realizzate, in anni precedenti, in zone con particolari quote di diverso livello, si sono verificati allagamenti ai danni di proprietà private. Abbiamo deciso di procedere con indagini altimetriche e ispezioni sul sistema fognario – conclude il sindaco – per capire quali soluzioni tecniche adottare e in che misura condividere la spesa a seconda delle competenze”.